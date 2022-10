DISKUSJON: Lewis Hamilton i samtale med ingeniørene sine etter 2. plass i USA natt til mandag.

Hamilton tror ikke han kan vinne løp i 2022

Lewis Hamilton (37) var nær ved å vinne i USA i helgen – men tror det var hans siste sjanse til å få en seier i 2022.

Syv ganger verdensmester Hamilton står med tre 2.-plasser og fire 3.-plasser i år.

Seieren mangler, og han tror ikke den kommer i år, selv om han ledet til fem runder gjensto av løpet i Austin natt til mandag. Årets verdensmester Max Verstappen snøt Hamilton for triumfen på slutten.

– Med mindre noe drastisk skjer med Red Bull, så er det svært usannsynlig at vi vil ha tempoet til å kunne konkurrere. Dette var sannsynligvis en av våre beste vinnersjanser, sier Hamilton, gjengitt av The Independent.

– Høyst usannsynlig, svarer han på spørsmålet om han kan holde sin tradisjon med å vinne minst ett Grand Prix-løp i året – i alt 15 sesonger på rad.

Info Sammenlagtstillingen: Formel 1 2022 etter 19 av 22 løp: 1) Max Verstappen, Nederland (Red Bull), 391 poeng (mester), 2) Charles Leclerc, Monaco (Ferrari) 267, 3) Sergio Pérez, Mexico (Red Bull) 265, 4) George Russell, Storbritannia (Mercedes) 218, 5) Carlos Sainz, Spania (Ferrari) 202, 6) Lewis Hamilton, Storbritannia (Mercedes) 198. Neste VM-runde er Mexicos Grand Prix 30. oktober. Vis mer

Mens 2021 var en vanvittig duell mellom Lewis Hamilton og Max Verstappen om gullet, var Hamiltons Mercedes-stall sjanseløs fra start i 2022. I starten var både Red Bull og Ferrari klart foran. Etter hvert har Mercedes klart å kutte noe av forspranget, og i sommer hadde Hamilton en sterk periode med fem pallplasser på rad.

– Vi må være realistiske – Red Bull-bilen har vært raskest hele året, sier Hamilton etter USA-løpet i helgen.

13 av 19

– Det var stort å starte som nummer tre og være i posisjon for å kunne sloss om seieren, men de har vært raskere hele helgen. De var det denne gangen, og de kommer til å være de siste tre løpene.

Verstappen har vunnet 13 av de 19 løpene så langt, inkludert syv av de åtte siste.

– Bilen var glimrende. Det var deilig å være i ledelsen. Vi har jobbet så hardt, jeg hadde et så stort håp, sier Hamilton ifølge gpblog.com.

Han ligger i øyeblikket 20 poeng etter sin teamkollega George Russell i VM-sammendraget. Disse to skal kjøre for Mercedes også kommende sesong.

Kan komme tilbake

Resultatene den siste tiden gjør at optimismen er der i Mercedes for at de kan komme tilbake til gamle høyder. Lewis Hamilton antyder også det:

– Jeg vet at når de bygger en god nok vil, så jeg ta den til topps. Vi må bare fortsette å jobbe, sier Hamilton til Sky Sports, og passer på å hylle teamet for at de har klart å utvikle bilen bra.

Red Bull sikret seg i helgen VM-gullet for konstruktører. Mercedes tok innpå Ferrari og ligger nå 53 poeng bak i kampen om sølvet. Tre Grand Prix-løp gjenstår: Mexico (30. oktober), Brasil (13. november) og Abu Dhabi (20. november).

Mercedes vant konstruktørmesterskapet hvert år fra 2014 til 2021.