ÅRETS FØRSTE: Dennis Hauger vant sitt første Formel 2-løp for sesongen da han var suveren i Australias sprintløp lørdag morgen norsk tid.

Dennis Hauger tok sin tredje Formel 2-seier

Formel 2-profilen Dennis Hauger (20) tok en knusende seier i sprintløpet i Australia natt til lørdag.

Dette er Haugers tredje seier i Formel 2-karrieren. I 2022 vant han sprintløpet i Monaco og hovedløpet i Aserbajdsjan.

Med lørdagens triumf avanserer han til 4. plass i Formel 2-mesterskapet.

– Det var et vanskelig løp - med både regn og tørt. Jeg slet litt i starten, men farten ble veldig bra etter hvert, sier Hauger i et intervju vist på Viaplay.

– Det er ingen i Formel 2 som har kjørt bedre i år enn Dennis, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Mamma, pappa og manager Harald Huysman ga en hjelmklem til Dennis Hauger før seiersseremonien og «Ja, vi elsker».

Nordmannen vant starten og så seg siden aldri tilbake. Han holdt godt forsprang til konkurrentene - med den amerikanske 17-åringen Jak Crawford i spissen. Både Hauger og Crawford er en del av Red Bulls akademi for å få frem Formel 1-førere.

Men etter 14 av 22 runder måtte sikkerhetsbilen ut. Samtidig begynte det å regne. Det var i grenseland om det var nødvendig å bytte til regndekk eller ikke. Flere førere valgte å bytte, mens Hauger tok sjansen på å fortsette på sine dekk. Det var et genitrekk, for det ble nok et uhell som krevde sikkerhetsbil.

Det ble endelig to runder med racing på slutten, og Hauger dro fra resten av feltet nok en gang.

– Dennis knuser resten av feltet, fastslår Viaplay-kommentator Gulbrandsen på sendingen.

Hauger hadde beste startspor etter å ha blitt nummer 10 i fredagens kvalifisering. I sprintløpet snus topp 10-listen fra kvalifiseringen slik at nummer 10 starter først og nummer én som nummer 10.

I søndagens hovedløp derimot skal Hauger starte i tiende beste startspor. Mens seier i sprintløpet gir 10 poeng, er det 25 poeng å hente for den som vinner hovedløpet.

Dette var årets femte løp i Formel 2. Hauger fikk en pangstart på sesongen med 2. plass i sprintløpet i Bahrain - med sitt nye team MP Motorsport.

I Saudi-Arabia sist hadde Hauger bare 15. beste startspor - men gjennomførte to gode løp.

Etter å ha kjørt for Prema i sin første Formel 2-sesong, har Hauger i år byttet til MP Motorsport.