Dennis Hauger fotografert for ei uke siden da han avslørte hvilket team han skal kjøre for i Formel 2 i 2023.

Dennis Hauger blir reserve i Formel 1

Red Bull-rådgiver Helmut Marko (79) sier at Dennis Hauger (19) blir reserve i Formel 1 i 2023-sesongen.

Det er motorsportsbibelen Autosport som skriver dette.

– Vi har flere reserve-sjåfører. Hauger vil bli en ny. Det har vi bestemt, sier Marko til Autosport.

– Og så vil vi se an starten på sesongen hvordan det går, fortsetter Marko og sier at det vil være to eller tre reserver.

Helmut Marko sier at Liam Lawson vil være en av dem. New Zealands Formel 1-håp skal kjøre i en japansk serie i 2023.

Det ble nylig kjent at Hauger skal kjøre for MP Motorsport i Formel 2 neste sesong.

Les også Eksperten: – Dennis har kniven på strupen Dennis Hauger (19) bytter lag. Viaplay-ekspert Thomas Schie mener det er et stort press på Norges Formel 1-håp.

Han er en del av Red Bulls akademi, og derfor er det deres to Formel 1-team, Red Bull og AlphaTauri, som er mest aktuelle om han skulle ta steget til øverste nivå i 2024 - eller tidligere.

Helmut Marko avslører også i Autosport-intervjuet at Enzo Fittipaldi blir en del av Red Bull-programmet neste sesong når han skal kjøre for Carlin i Formel 2.

2022 er Dennis Haugers første sesong i Formel 2. Han vant i Formel 3 i 2021.

Dennis Hauger vant sitt første Formel 2-løp ved å gå til topps i sprintløpet i selveste Monaco. Den første seieren i et hovedløp kom i Baku i Aserbajdsjan. Men Hauger har hatt en negativ kurve og er bare nummer 11 før de to siste løpene.