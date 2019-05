NORGES RASKESTE: Julie Nataas. Foto: © Rick Belden Photography

Julie på 164 cm styrer et monster med 4000 hestekrefter

Julie Nataas (22) sier selv hun er ei jålete jente på 164 centimeter. Det gjør henne ikke noe dårligere bak rattet på et monster som har 4000 hestekrefter og gjør opptil 450 km/t.

Farten er så vanvittig at dragsteren som Julie Nataas styrer, må ha to fallskjermer for at de skal være sikre på at den stopper på de 970 meterne bremselengde som er satt av etter målpassering.

– Jeg er ei helt vanlig jålete jente, selv om jeg driver med bilsport. Det er ikke alle som er så jålete som meg, og det får jeg ofte høre, men det gjør ikke at jeg gjør en dårligere jobb. Jeg skrur på motor og jobber på bilen selv om neglene er fikset, forteller hun fra USA.

Der kjører hun i den nest raskeste klassen, kalt Top Alcohol Dragster, i det nasjonale dragracing-mesterskapet. Brennstoffet er en blanding av metanol og nitro. Det er omtrent som sprengstoff. Det er ingen annen motorsportsgren som hamler opp med dragrace når det gjelder å kjøre fort. Til gjengjeld kjører de bare rett frem.

– Det må være lett å bare kjøre rett frem?

– Jo da, så lenge bilen vil rett frem, så! Det er ikke alltid, så da må du være forberedt på virkelig å måtte kjøre bilen.

Dragracing handler altså om å kjøre 402 meter så fort som mulig. 402 meter er en kvart engelsk mil.

MONSTRE: Julie Nataas (nærmest) i aksjon på dragrace-banen i Charlotte. Foto: Privat

Drøbak-kvinnen flyttet til Santa Barbara i California i 2015 for å studere – og leve drømmen om å kjøre amerikansk dragrace, som pappa Thomas hadde drevet med i mange år, og Julie vokste nærmest opp i depotet. Faren ble i sin tid europamester.

– Jeg har kjørt dragrace siden jeg var ni år.

– Her i USA har jeg studert til nå – og hatt kjøringen ved siden av. Men jeg var ferdig med bachelor sist høst og driver nå med dette på heltid.

Hun kjører i det som heter Randy Meyer-teamet. Han har skapt et helt spesielt team – bestående av bare kvinnelige førere. De to andre er Randys døtre.

TØFF JENTE: Julie Nataas. Foto: Privat

– Jeg ble presentert for Randy gjennom en bekjent. Han sa ja til å hjelpe meg med å ta lisensen som er nødvendig for å kjøre her. Og så var han så fornøyd med kjøringen min, at han ville satse videre på meg.

Takket være sponsorer har hun råd til å drive med dette. Et eneste «drag» koster titusener av kroner.

Sist helg tok Julie Nataas sin første seier i dragracing-serien i USA. Hun slo teamkompis Megan Meyer med ett hundredel i semifinalen og fulgte opp med å vinne over rutinerte Duane Shields.

Seiersmarginen var på hele syv hundredeler – en hel evighet i dragracingens verden.

Publisert: 04.05.19 kl. 10:56