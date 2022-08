MAMMA MIA – FOR EN FART: Linn Engan Fløysvik med åtte måneder gamle Anders (t.h.) skal styre 4000 hestekrefter i dragracestevnet på Gardermoen i helgen.

Dragrace-mammaen Linn ammer og styrer 4000 hestekrefter i 400 km/t

Linn Engan Fløysvik (30) styrer Andreas på åtte måneder. Og 4000 illsinte hestekrefter.

Publisert: Nå nettopp

Til helgen stiller hun til start i det store dragrace-stevnet på Gardermoen – med innlagte ammepauser.

– Jeg var aldri i tvil om at jeg skulle fortsette med dette, sier Linn Engan Fløysvik til VG.

Kanskje ikke så rart: Hun var ni år da hun startet i gamet. Nå er hun 30 år, ble mamma i november og satser hardere enn noen gang.

– Jeg tok lisens for å kjøre i denne klassen i 2013, men vi har kjørt det vi har hatt råd til – og dette er første året som vi kjører full EM-sesong.

TIDLIG KRØKES: Andreas med øreklokker når han er med mamma på dragracing på Gardermoen tidligere i sommer.

Aller først – her forklarer hun hva dragrace er:

– Vi kjører rett fram i 402 meter, to biler mot hverandre. Førstemann i mål har vunnet. Det er en akselerasjonskonkurranse.

Så noen tall:

417 km/t er det høyeste hun har notert etter 402 meter.

5,56 sekunder er det kjappeste hun har brukt på 402 meter.

0,93 sekunder fra 0–140 km/t!

– Ja, jeg skjønner at det høres enkelt ut, men det er det ikke. Vi sitter og ratter, og det rister kraftig. Jeg girer ved å trykke på knapper, og får lyssignal når jeg skal gire, forteller 30-åringen.

Må bruke fallskjerm

– Det er store krefter i sving. 4000 hestekrefter. Vi kjører på metanol – det er hakket under dem som kjører på nitro.

– Holder det med bremser for å stoppe bilen etter 402 meter?

– Nei! Jeg har to bremseskjermer. Karbonbremsene er ikke kraftige nok til å stoppe bilen alene. Skjermene må brettes nøye, akkurat som en fallskjerm. Det er sjåføren som har den jobben. Da jeg tok lisensen, måtte jeg bevise at jeg kan brette bremseskjermen skikkelig.

EM-gull og europarekorden på 5,42 sekunder er det som trigger Fløysvik og teamet hennes.

EM: Linn Engan Fløysvik i aksjon i årets første EM-runde, som gikk i England. Hun ble nummer to.

Corona-pandemien har gjort at to sesonger er borte.

– I fjor så vi muligheten til å få barn uten å måtte avlyse en sesong, smiler Fløysvik.

Hun er opprinnelig fra Svelvik, men dro til Rogaland for å studere innen olje, der møtte hun Jone Fløysvik, som også er opptatt av dragrace og er mekaniker i teamet. Når hun ikke kjører styggfort rett fram, jobber hun som bore- og brønningeniør.

Syvlags kjøredress

Linn Engan Fløysvik driver med en motorsport som er mer risikofylt enn mange.

– Ja, det er jo eksplosjoner og krasjer, men sikkerheten er så bra at det som regel går bra.

– Forklar!

– Det er kjempestrengt med sikkerheten. Jeg har syvpunkts sikkerhetssele. Jeg har på meg en kjøredress bestående av syv lag for å beskytte mot brann. Hjelmen er festet både foran og bak for at ikke hodet skal kunne slenge. Jeg er stroppet fast slik at jeg kan bevege bare armene og øynene. Hode og nakken og kroppen sitter helt fast. Og så kan jeg selvfølgelig bruke beina på pedalene.

Den ene EM-runden som har blitt kjørt til nå, ga 2. plass. Løpet på Gardermoen inngår ikke i årets EM, men utover høsten venter nye EM-runder i Sverige, Tyskland og England.

– Vi sprengte motoren før EM-runden i England, men nå har vi fått skikkelig orden på den, så jeg gleder meg til fortsettelsen.