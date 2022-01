Team Solberg: − Noen av scenene er det hardt å se i ettertid

«Team Solberg» er tilbake på TV-skjermene tirsdag - kanskje enda ærligere enn noen gang.

– Når du viser skyggesiden, så tror folk også på solsiden, sier regissøren Kaare Skard.

Tirsdag kveld er «Team Solberg» tilbake på TV Norge og Discovery+. Det handler om Oliver Solbergs vei til toppen i rally-VM - med foreldrene Petter og Pernilla Solberg ved sin side.

Det var på mange måter en marerittsesong for 20-åringen - men ikke verre enn at han fra 2022 har kontrakt med VM-teamet til Hyundai på aller øverste hylle.

Veien dit ble imidlertid tøff i et 2021 med corona og krasj. Det blir både tårer og glede, som vanlig når det handler om familien Solberg.

– Jeg satt og gråt, hadde det vondt og en klump i magen, beskriver Petter Solberg i en av scenene.

– Innholdet skal være ærlig. Det er sikkert noe der jeg ikke ville ha hatt med, men det er sånn det er. Ellers ville folk skjønne at scenene var arrangert. Noen av scenene er det hardt å se nå i ettertid, sier pappa Solberg til VG.

– Hvordan kan dere vise en sånn åpenhet?

– Det er ingen plan ... Vi vil at folk skal se hvordan det egentlig er, positivt eller negativt. Vi driver ikke med glamour. Vi vil ikke at alt skal være perfekt.

Kaare Skard sier:

– Jeg har fått en unik tilgang. De stoler på at jeg behandler dem rettferdig. Dette hadde jeg ikke fått lov til å filme med noen andre.

– Det har ikke vært noen sperrer. Derfor blir det utrolig nært. Etter som følelsene ligger utenpå i familien Solberg, så får vi virkeligheten.

Petter Solberg er på plass i Monte Carlo, der årets første VM-runde går denne helgen. Det er også byen der Oliver tilbrakte flere år av sin barndom.

– Vi håper folk liker det de ser. Vi vil vise begge sidene av en tøff sport. Husk - det er ikke lett for Oliver å komme etter meg. Han må være enda sterkere. Han har jo alles øyne på seg, sier Norges eneste verdensmester i den gjeveste rallyklassen. Det skjedde i 2003.

TEAMET: Regissør Kaare Skard med Solberg-familien og kartleser Elliot Edmondson.

– Det er kult at serien kommer nå samtidig med Rally Monte Carlo. Det blir jo et veldig interessant løp. For første gang skal de kjøre med hybridbiler, sier en engasjert pappa Solberg.

Det er naturlig å trekke paralleller til Formel 1-serien «Drive to survive», som vises på Netflix. Kaare Skard innrømmer at han i stor grad har fått inspirasjon derfra.

– Ja, de har satt en helt ny standard for å formidle motorsport. Det første jeg gjorde da vi begynte å planlegge dette, var å ta kontakt med av produsentene der.

– Hva er «hemmeligheten» med «Drive to survive»?

– Det skal handle om menneskene. Bilkjøringen er mer i bakgrunnen.

– Selv har jeg hatt en stor fordel ved at jeg har vært helt alene under opptakene. Jeg og et kamera. Det betyr at jeg knapt har blitt lagt merke til.

Oliver Solberg debuterte i de heftigste VM-bilene sist sesong, men det er først i 2022 han er en del av Hyundais første førere. I serien på TV Norge vil det blant annet komme fram at den daværende Hyundai-føreren var rasende over at Solberg krasjet på vei til en topplassering.

– Oliver sier i serien at «nå er det over» og gråter. Heldigvis tok han feil!

PS: Også de norske VM-førerne Andreas Mikkelsen, Mads Østberg og Ole Christian Veiby, er med i serien.