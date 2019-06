Vettel rasende: – De stjeler seieren fra meg

Sebastian Vettel kjørte først over mål i Canada Grand Prix, men fikk en tidsstraff som gjorde at Lewis Hamilton vant. – De stjeler seieren fra meg, ropte tyskeren på internradioen.

Det ble en veldig dramatisk fight mellom de to flerfoldige verdensmesterne. Vettel ble hardt presset av Hamilton. Etter 48 runder mistet Vettel kontrollen over bilen et lite øyeblikk - og endte ute på gresset.

Han klarte å komme tilbake på banen, men holdt på å presse Hamilton inn i muren i manøveren.

Dommerne valgte å gi tyskeren fem sekunders tidsstraff. Det gjorde han irritert:

– Jeg hadde ikke noe sted å kjøre. De stjeler seieren fra meg, jeg hadde ikke noe sted å kjøre, ropte han på radioen.

Sinnet ble enda sterkere da han oppdaget av straffen betydde at Lewis Hamilton vant løpet.

– Du må være blind og tro at man kan kjøre gjennom gresset og siden kontrollere bilen opp på banen igjen. Dette er galskap. Dette er ikke en rettferdig verden, sa Sebastian Vettel på radioen til teamet sitt rett etter målpassering.

Ferrari-føreren parkerte bilen og gikk rett gjennom garasjen uten å gi noen intervjuer. Men han var tydelig forbannet. På vei til seierspallen så han at tallet «1» sto foran bilen til Hamilton. Vettel byttet det ut med «2».

Så møtte han Hamilton. Det var en trykket stemning.

– Hvor skulle jeg ta veien, undret Vettel.

– Det var ditt valg, svarte Hamilton.

Viasat-kommentator Atle Gulbrandsen var skeptisk til straffen, men sa etter hvert:

– Dette er nok helt korrekt ifølge reglene. Det blir litt som straffesparket i Champions League-finalen: Det er riktig etter reglene, men ...

Vettel kjørte først i mål, men Hamilton var bare 1,3 sekunder bak og vant altså løpet med 3,7 sekunders forsprang til Vettel.

Lewis Hamilton vant sesongens syvende løp og økte dermed sin ledelse i VM-sammendraget.

– Dette er ikke måten jeg vil vinne på, men jeg hadde kjørt forbi ham om det ikke hadde vært for muren, sa briten.

– Hvis du kjører ut av banen, skal du kjøre inn på banen igjen på en sikker måte.

Vettels Ferrari-kollega Charles Leclerc ble nummer tre og Hamiltons Mercedes-kollega Valtteri Bottas nummer fire - altså «the usual suspects».

PS: Danske Kevin Magnussen klaget voldsomt over bilen sin underveis og ble nummer 17. Haas-sjefen Günther Steiner ble så irritert over klagingen at han ba Magnussen holde kjeft.

VM-stillingen:

1. Lewis Hamilton, Mercedes 162.

2. Valtteri Bottas, Mercedes 133.

3. Sebastian Vettel, Ferrari 100.

4. Max Verstappen, Red Bull 88.

5. Charles Leclerc, Ferrari 72.

Publisert: 09.06.19 kl. 23:00