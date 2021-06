STARTKLAR: Ayla Ågren (27) fra Slemmestad. Foto: W Series

Her er Norges ukjente Formel-kvinne: − Ayla er en uslepen diamant

Ayla Ågren (27) sier at hun vil kjempe om seieren når den kvinnelige formel-serien W Series snart har 2021-åpning – samme sted som Formel 1 kjører.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

– Jeg gleder meg utrolig til å kjøre på Red Bull Ring i Østerrike, sier Ayla Ågren til VG.

Hun var blant de 20 kvinnene som ble plukket ut som førere til 2020-mesterskapet – men W Series 2020 ble aldri noe av på grunn av corona. 2019 er derfor den eneste W Series-sesongen til nå. Ågren har beholdt plassen hun fikk i fjor.

– Ut ifra hvordan ting så ut på testen vi hadde i mai, blir det et tøft felt, og det kommer til å bli mye bra racing, sier 27-åringen.

– Det er 12 av førerne fra 2019 som er med også i 2021. Med det sagt så er målet mitt å kjempe om det øverste trinnet på seierspallen, sier Ayla Ågren – på herlig, ærlig, amerikansk vis. Hun har bodd i USA i mange år, men kommer opprinnelig fra Slemmestad.

W Series har gjennom en avtale med Formel 1 fått et enda bedre fotfeste.

– Vi er veldig glade for at W Serie blir en del av Formel 1-helgene i år, sier Formel 1-sjefen Ross Brawn i en uttalelse.

– Det viser vårt ønske om å få større mangfold i formel-sporten.

UKJENT STJERNE: Ayla Ågren viser store talenter som racerfører. Foto: Drew Gibson

Simen Næss Hagen, redaktør for bilsportsnettstedet parcferme.no, har stor tro på W Series for kvinnelige førere:

– Serien viste allerede i 2019 et kjempepotensial. Når man har plukket ut såpass mange dyktige førere fra flere ulike grener og mesterskap verden over, der de plasseres i identiske biler, så får også serien en stor troverdighet, mener han.

– Drahjelpen fra Formel 1 er nok uvurderlig for seriens videre utvikling, og aldri før har vel kvinnelige racerførere vært i et bedre rampelys for å få vist seg fram, både som førere og profiler, sier Simen Næss Hagen.

– Hva tror om Ayla Ågrens muligheter?

– Ayla er nok en uslepen diamant. Jeg innrømmer at det blir veldig vanskelig å forutse hvordan hun ligger an. I USA har hun jo vært en av de aller beste, og gullet i 2014 er et godt bevis på det. Samtidig har hun veldig lite løpstrening da hun ikke har fått satset i noe mesterskap, så det er vanskelig å si hvor godt hun klarer å ta igjen dette på forberedelser.

Den tidligere Formel 1-føreren David Coulthard var med å plukke ut førerne.

– Coulthard og co. hadde ikke plukket henne ut hvis hun ikke leverte varene sine under testene og konkurransene de kjørte på forhånd, så hun kommer garantert ikke til å gjøre seg bort, mener Simen Næss Hagen.

Som han påpeker, har det blitt lite kjøring på Ayla Ågren de siste årene:

– Det er en god stund siden jeg har kjørt, så føltes veldig bra å komme i gang igjen på testen i mai. Det var helt klart litt rust som måtte av, men på slutten av testen føltes det «back to normal» igjen, uttrykker hun det.

Ayla Ågren merker at plassen i W Series har gitt henne fordeler også ellers:

– Det har gitt en positiv omdreining på hele min karriere. Forrige helg fikk jeg muligheten til å kjøre en Liger JSR2 på Paul Ricard, og så ble jeg kastet inn i siste minutt også i Michelin Le Mans Cup LMP3 fordi en annen fører måtte kaste inn håndkleet.