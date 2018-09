BEDRE: Petter Solberg, her avbildet sammen med sønnen Oliver i juli, ser endelig ut til å ha fått overtaket på lungesykdommen som har plaget ham det siste året. Foto: Frode Hansen

Petter Solberg avslører helseproblemer – var nær ved å gi seg

MOTORSPORT 2018-09-08T16:07:29Z

Petter Solberg (43) har holdt det hemmelig i snart ett år, men forteller nå at lungesykdommen «Sarkoidose» nesten førte til at motorsportikonet måtte gi seg med rallycross.

Publisert: 08.09.18 18:07 Oppdatert: 08.09.18 18:21

Til NRK forteller den normalt energiske Solberg hvor alvorlige problemene har vært, og etter VM-runden i rallycross i svenske Höljes i juli så det meget mørkt ut:

– Etter det løpet begynte vi å se etter andre sjåfører, for hvis det ble ett steg verre visste jeg at det ikke ville gå mer, sier Solberg til NRK.

Sykdommen ble oppdaget ved en tilfeldighet etter at Solberg krasjet i Latvia for snart et år siden, og ble operert for kragebeinsbrudd . Legene fant da en brun flekk på lungene hans, og det forklarte hvorfor Solberg hadde følt seg slapp den siste tiden. Sarkoidose fører til betennelser, og kan ramme flere organer. Solberg har ført til at han blir veldig sliten, og fått synsproblemer.

Det viktigste grepet 43-åringen har gjort i forhold til kjøringen er at han har hvilt imellom heatene. Mannen som tidligere har vært svært sosial og pratsom underveis i konkurransene har trukket seg tilbake.

– Jeg har unngått alt av intervjuer under løp og sånt. Da har jeg ligget i sengen mellom heatene. Jeg har liksom ikke energi til noe. Det eneste jeg har fokusert på er kjøringen, forklarer Solberg.

Den siste tiden har han følt at ting er i ferd med å snu, og for øyeblikket er det absolutt ikke aktuelt å finne noen erstatter for rallycross-føreren som ligger på tredjeplass i VM-sammendraget.

– Han er mye piggere enn han har vært, men han blir fortsatt veldig sliten. Det går opp og ned, sier kona, og teamsjef, Pernilla Solberg til NRK.

Neste VM-runde kjøres i Riga 15. og 16. september, og siste runde er i Cape Town i slutten av november.

Johan Kristoffersen leder sammenlagt med 224 poeng, og Andreas Bakkerud er nummer to med 165 poeng – fem mer enn Petter Solberg .