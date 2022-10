VERDENSMESTER: Max Verstappen inne til dekkbytte.

Max Verstappen med historisk seier - bedre enn Schumacher og Vettel

Max Verstappen (25) satte en prestisjefylt Formel 1-rekord da han vant i Mexico søndag kveld.

Han tok sin 14. seier for sesongen - og slettet dermed en rekord han delte med Michael Schumacher og Sebastian Vettel.

– Riktig nok er det flere løp per år nå enn tidligere, men uansett en sterk prestasjon av Verstappen, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

2004: Michael Schumacher tar 13 seirer i en sesong med 18 løp totalt. Tilsvarer 72 prosent.

2013: Sebastian Vettel vinner også 13 løp - i en sesong med 19 løp totalt. Tilsvarer 68,5 prosent.

2022: Max Verstappen har nå 14 seirer. Rekorden blir satt i det 20. løpet for året. Sesongen består totalt av 22 Grand Prix-løp. 14 av 20 tilsvarer 70 prosent.

– Det har vært et utrolig løp til nå. Og vil jeg vil ha mer, sier Verstappen i arenaintervjuet. Det gjenstår fortsatt to VM-løp i 2022.

Max Verstappen har tatt bare seks av sine 14 seirer fra beste startspor. Han har vunnet åtte av de ni siste løpene.

Med beste startspor tok Verstappen starten - og så seg aldri tilbake.

UTEN SEIER: Lewis Hamilton på vei til løpet søndag.

Riktig nok hang Lewis Hamilton en stund godt med, til tross for at Verstappen hadde softdekk fra start, mens Hamilton hadde medium.

Hamilton skiftet til harde dekk og brukte dekk ut løpet. Verstappen byttet til medium dekk - og det eneste spørsmålet var om nederlenderens dekk ville vare til mål.

– Det er Mercedes’ eneste sjanse, sier Viaplay-ekspert Stein Pettersen.

Men Verstappens dekk holdt til mål, og Hamilton står dermed fortsatt uten noen seier i 2022-sesongen. Det er hans åttende pallplass.

VG fulgte løpet direkte

– Jeg var så nærme, men Red Bull var raskere. Og kanskje hadde de også en bedre dekk-strategi, sier Hamilton i arenaintervjuet.

Publikum i Mexico hadde kommet for å se Sergio Pérez komme på seierspallen. 32-åringen skuffet ikke og ble nummer tre - foran George Russell i Mercedes. Russell noterte også beste rundetid.

Sergio Perez og Max Verstappen under defileringen.

For Ferrari ble det en stusselig dag - i skyggen av både Red Bull- og Mercedes-førerne. Carlos Sainz ble nummer fem og Charles Leclerc nummer seks.

– De er langt bak og har tilsynelatende ingen muligheter mot Mercedes heller, sier Stein Pettersen på direkten.

Max Verstappen er for lengst klar som verdensmester for førere - og i USA for ei uke siden sikret Red Bull seg konstruktørmesterskapet.

Dette Formel 1-løpet ble stort sett et langt gjesp. Nå gjenstår to løp i 2022: Brasil om to uker og deretter Abu Dhabi uken etterpå.

Resultatene:

1. Verstappen (Red Bull).

2. Hamilton (Mercedes) +15,1.

3. Perez (Red Bull) +18,0.

4. Russell (Mercedes) +49,4.

5. Sainz jr. (Ferrari) +58,1.

6. Leclerc (Ferrari) +1.08,7.

7. Ricciardo (McLaren) +1 runde.

8. Ocon (Alpine) +1 runde.

9. Norris (McLaren) + 1 runde.

10. Bottas (Alfa Romeo) + 1 runde.