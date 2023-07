Hauger avanserer én plass etter sprintløpet

Clément Novalak er diskvalifisert etter sprintløpet i Østerrike. Det tjener Dennis Hauger på.

Dennis Hauger kjørte seg opp fra 13.- til syvendeplass i sprintløpet lørdag, men avanserer til sjetteplass etter at Novalak diskvalifiseres.

Lørdag kveld kom det uttalelse fra Formel 2 at Novalak er diskvalifisert som følge av at bilens bakdekktrykk var under den påkrevde grensen.

Hauger får tre poeng istedenfor to.

Oliver Bearman rykker dermed opp til siste poengplass – altså åttendeplassen.