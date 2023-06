SATSER VIDERE: Ryan Reynolds (til høyre) og Rob McElhenney rykket opp med Wrexham. Nå satser de også på Formel 1.

Wrexhams stjerne-eiere satser på Formel 1

Hollywood-stjernene Ryan Reynolds og Rob McElhenney jublet som gale da Wrexham rykket opp til engelsk proffotball. Nå satser duoen store penger på det britisk baserte Formel 1-teamet Alpine.

Reynolds og McElhenney slutter seg til Otro Capital og RedBird Capital Partners i en investorgruppe som tar en eierandel på 24 prosent i Alpine Racing, kunngjorde Formel 1-lagets morselskap Renault mandag. Det melder Reuters.

Avtalen på 200 millioner euro (2,36 milliarder kroner) verdsetter britisk-baserte Alpine Racing til rundt 10,6 milliarder kroner etter investeringen.

De to Alpine-førerne, Pierre Gasly og Esteban Ocon, ligger på henholdsvis 9. og 10. plass sammenlagt i årets sesong.

De to Hollywood-kollegaene kjøpte den walisiske fotballklubben Wrexham på slutten av 2020. Det har tidvis vært et lite eventyr, både på banen og i TV-serien «Welcome to Wrexham».

Reynolds og McElhenney har fått klubben tilbake til engelsk proffotball for første gang på 15 år.

– Vi kan høre hvordan det føles for byen, og det er det som er det viktigste for oss. Dette er et øyeblikk for feiring for dem, og at vi har blitt ønsket velkommen inn i samfunnet deres og denne opplevelsen har vært den største æren i mitt liv, sa McElhenney etter opprykket i april.