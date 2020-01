STERK TRIO: Fv. Mattias Ekström, Mads Østberg og Johan Kristoffersson. Foto: FIA WRX, Citroën og Ole Kristian Strøm

Rally-NM live på VG+: Mads Østberg mot to verdensmestere

To verdensmestere stiller på startstreken til NM-starten i rally lørdag. – Utrolig gøy. Her er det mange gode førere, sier den norske VM-stjernen Mads Østberg (32).

Han får to sterke svensker å bryne seg på i Sigdalsrallyet – som går live på VG+ fra kl. 15.45:

* Mattias Ekström: Verdensmester i rallycross i 2016 og to ganger vinner av det prestisjefylte DTM-mesterskapet.

* Johan Kristoffersson: Verdensmester i rallycross både i 2017 og 2018, og dessuten lagverdensmester sammen med Petter Solberg.

– Det er lenge siden det var så mange gode sjåfører på et NM-løp. Det er veldig sterk konkurranse, sier Østberg til VG.

– Det er litt synd at det kommer regn, men det virker som veiene likevel holder seg bra, sier østfoldingen, som tar turen rett fra Sigdal til tradisjonsrike Rally Monte Carlo, som – selvfølgelig – er første runde i årets rally-VM.

– Jeg drar nedover søndag og starter gjennomkjøringen mandag, forteller Østberg.

Sist uke ble det kjent at han skal kjøre for Citroën også i 2020. Citroën har som kjent trukket seg fra den største klassen i rally-VM, men de satser fortsatt på sin såkalte R5-bil i WRC2-klassen.

Satsingen til Østberg og kartleser Torstein Eriksen driftes av PH Sport, som har samarbeidet tett med Citroën i mange år i rally-VM. Østberg tok tre seirer og endte på 2. plass i klassen sin i VM 2019.

Når det gjelder NM-poeng, kan Anders Grøndal bli en tøff konkurrent til Østberg. Det samme Frank Tore Larsen.

Rundt 85 biler stiller til start i Sigdalsrally, og det meldes om gode forhold på vinterveiene vest for Vikersund til tross for at det ikke har vært store snømengder i år.

Det er NMK Modum & Sigdal som er arrangør av NM-åpningen. Det er 24. gang Sigdalsrally arrangeres siden det ble kjørt for første gang i 1995. Løpet har åtte fartsetapper.

Arrangøren har lagt opp til et flott publikumsområde på den kjente etappen Letmolia. Denne kjøres to ganger, siste gang som såkalt Power Stage på samme måte som i VM. Denne etappen vil bli direkte TV-overført på VG+ fra kl. 15.45. Det gis også ekstra NM-poeng på denne etappen.

PS: Fjorårets norgesmester Ole Christian Veiby kommer ikke til start i Sigdalsrally. Som Østberg forbereder også han seg til Rally Monte Carlo, der han debuterer som fabrikksfører for Hyundai i samme klasse, WRC2.

Publisert: 18.01.20 kl. 12:23

