GIR SEG: Sebastian Vettel er ferdig med Formel 1 etter årets sesong.

Sebastian Vettel gir seg i Formel 1: – Én av de største

Fire ganger har Sebastian Vettel (35) blitt verdensmester. Nå har han bestemt seg for å gi seg i Formel 1 etter sesongen.

Tyske Vettel avslører nyheten selv på Instagram. 35-åringen har vunnet 53 Formel 1-løp i karrieren og vant VM fire år på rad, fra 2010 til og med 2013. I alle de nevnte årene kjørte han for Red Bull, mens han fra 2015 til 2020 kjørte for Ferrari.

De siste to sesongene har han kjørt for Aston Martin.

Vettels hittil siste seier i karrieren kom i Singapores Grand Prix i 2019.

– Jeg elsker denne sporten. Den har vært sentral i livet mitt så lenge jeg kan huske, men like mye som jeg har et liv på banen, har jeg også et liv utenfor banen. Å være en racersjåfør har aldri vært hele identiteten min, sier Vettel i videoen.

– Hvem er jeg? Jeg er Sebastian, far til tre barn og ektemann til en vidunderlig kone. Jeg er nysgjerrig og blir fort fascinert av lidenskapelige eller dyktige folk. Jeg er en perfeksjonist, jeg er tolerant og føler at vi alle har de samme rettighetene til å leve, uansett hvordan vi ser ut, hvor vi kommer fra og hvem vi elsker, sier Vettel.

Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen sier at nyheten til dels var overraskende, fordi Vettel hadde hintet om at han ville fortsette for en ukes tid siden.

– Han har slitt rent sportslig etter å ha kjørt Formel 1 i så mange år. Med sportslig motgang, kan jeg skjønne at motivasjonen forsvinner. Vettel er også en veldig privat person og opptatt av familien sin. Formel 1 krever ekstremt mye med tanke på det å ha et liv ved siden av, sier Gulbrandsen.

Vettel tar også selv opp i videoen at han ønsker å være med for å se barna vokse opp, og han tar samtidig opp klimasaken, som Vettel har vært en aktiv stemme i.

1 / 2 FORMEL 1 UNDER VANN: Sebastian Vettel stilte opp i Miamis Grand Prix i år med denne t-skjorten, med teksten: Miami 2060, første Grand Prix under vann. Handling nå eller svøm senere. REDD BIENE: Også biene har Vettel vist sin støtte til. forrige neste fullskjerm FORMEL 1 UNDER VANN: Sebastian Vettel stilte opp i Miamis Grand Prix i år med denne t-skjorten, med teksten: Miami 2060, første Grand Prix under vann. Handling nå eller svøm senere.

– Lidenskapen min (Formel 1) kommer med visse aspekter som jeg har begynt å mislike. De kan bli løst i fremtiden, men viljen til å implementere må bli mye sterkere og må føre til handling i dag. Det er ikke nok med prat, og vi har ikke råd til å betale, sier han.

Gulbrandsen sier samfunnsengasjementet til Vettel er noe av det han vil huske tyskeren best for.

– I stort sett hvert eneste løp de siste årene har han hatt et politisk budskap på hjelmen sin, det være seg klimasaken eller homofiles rettigheter. Han er én av de mest samfunnsengasjerte F1-kjørerne, som bruker sin status som verdenskjendis. Det bør flere idrettsutøvere lære av, sier kommentatoren.

VERDENSMESTER: Sebastian Vettel ble verdensmester i Formel 1 fire år på rad. Her fra Brasils Grand Prix i 2013.

Vettel kom inn i Formel 1-sirkuset som testsjåfør i 2006 for BMW Sauber, før han debuterte under USAs Grand Prix i 2007 med en åttendeplass. Han signerte så for Scuderia Toro Rosso-laget senere i sesongen, hvor han i 2008 tok sin første seier da han vant Italias Grand Prix i 2008.

Til sesongen etter ble han signert av Red Bull, hvor han i løpet av seks sesonger vant 39 løp og altså VM-tittelen fire ganger.

– Han er én av de største. Han er verdensmester fire ganger, det er ikke mange som har vunnet VM så mange ganger, sier Gulbrandsen, og viser til at de eneste som har vunnet minst fire ganger er Michael Schumacher (syv ganger), Lewis Hamilton (syv ganger), Juan Fangio (fem ganger) og Alain Prost (fire ganger).

I løpet av tiden i Ferrari (2015–2020) vant han 13 løp. Totalt har han altså vunnet 53 løp og han har 122 ganger i løpet av 290 (289 starter) løp havnet på pallen.

Vettel har denne sesongen en sjetteplass som beste resultat. Han har nå ti løp igjen av Formel 1-karrieren, hvor det neste kommer allerede til helgen med Ungarns Grand Prix. Vettel ligger på en 14. plass sammenlagt i årets sesong.