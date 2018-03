Den norske VM-føreren kaster seg ut av brennende bil: – Ekkel opplevelse

Publisert: 28.02.18 22:05

Andreas Bakkerud (26) skulle teste den nye VM-bilen for første gang. Det endte i et brann-drama for bergenseren.

– En ekkel opplevelse, sier Bakkerud selv til VG etter det som skjedde i Belgia søndag, da han måtte kaste seg ut av en røykfylt bil.

VM-føreren har gått til Mattias Ekströms Audi-team foran 2018-sesongen, og dette var første gang han fikk testet bilen skikkelig. Det skjedde under et nasjonalt billøp der han lå an til å vinne.

– Alt skjedde så fort. Først tenkte jeg at «det er jo bare litt røyk» og ville kjøre en runde til for å komme i mål.

– Men i løpet av to sekunder var bilen stappet med røyk. Jeg så ingenting. Jeg har vært borti røyk i bilen tidligere, men denne gang var det svart, giftig røyk.

Bakkerud forteller at han gikk fra klar sikt til null sikt på disse to sekundene.

– Noen som har sett video, tror jeg mistet bremsene, fordi jeg ikke bremset. Men jeg tok ingen sjanser på å stå på bremsene, fordi jeg var redd at en konkurrent kom rett bak meg og dermed ville kjøre inn i meg bakfra.

Petter Solberg ble alvorlig skadet da han ble påkjørt bakfra under en VM-runde i 2017.

– Det var bare å komme seg ut av bilen så fort som mulig. Men det er ikke så lett i en rallycrossbil, og fordi Audi-en er helt ny for meg. Vi har et sikkerhetsnett, bilbeltene er annerledes enn jeg er vant til, og det er radiokabel inne i hjelmen.

– Jeg klarte å snike meg gjennom sikkerhetsnettet. Det var en litt Houdini-følelse, sier Andreas Bakkerud.

Han innrømmer at han rakk å bli redd. Heldigvis kom banemannskapene fort til hjelp og stoppet flammene.

– Hvordan kunne dette skje?

– Bilen min fikk en smell i første sving. Eksosanlegget bøyde seg inn til karbonet, og så tok det fyr i karbonet.

– Heldigvis gikk det bra, og nå er det bare å brette opp ermene for fortsettelsen.

Første runde i rallycross-VM går i Barcelona om halvannen måned. Bakkerud er en av de beste i VM og skal nå kjøre for det gode Ekström-teamet. Mattias Ekström ble verdensmester i 2016.

– De har en fantastisk vinnerkultur i teamet, men har også blikket rettet langt fremover mot hva som vil komme i sporten. Så for meg var dette rett og slett en perfekt match, sier Bakkerud.

Han har lenge hatt som mål å bli verdensmester i rallycross, og han flytter nå til München for å være nær teamet og for å være fulltids rallycross-fører. Hans beste VM-plassering til nå er bronse i 2016. Bergenseren har vunnet åtte enkeltløp i VM.