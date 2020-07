KLAR: Endelig skal Oliver Solberg kjøre rally igjen – for første gang etter at corona-krisen satte en stopper for alle konkurranser. Foto: Martincich_Lorenzo

Oliver Solberg trente for mye – fikk 64.000 kroner i bot

EM i rally starter omsider denne helgen – men har fått en noe spesiell inngang for Oliver Solberg (18).

For Solberg fortalte med brask og bram i en pressemelding tidligere denne uken at han hadde gjennomført to vellykkede testdager, altså kjøretrening, i en VW Polo med det italienske teamet PA Racing og dekkfirmaet Pirelli et sted i Nord-Italia.

– Det var bare ett problem, smiler pappa Petter Solberg i samtale med VG.

– Det var nemlig bare lov å ha én testdag før helgens Rally di Roma Capitale. Konkurrenter protesterte, og det var snakk om at Oliver skulle bli disket.

– Hva gjorde dere?

– Vi la fram saken som den var overfor juryen. Teamet som vi har kjøpt oss inn i her, hadde rett og slett ikke sett den detaljen i reglene – at det bare var lov å teste én dag. Det endte til slutt med 60.000 kroner, som måtte betales innen 48 timer.

LEIE-FØRER: Oliver Solberg har leid seg inn i et italiensk team for å kjøre VW Polo i helgens EM-runde. Foto: Martincich_Lorenzo

For sikkerhets skyld: Summen var 6000 euro, som tilsvarer 64.000 norske kroner etter dagens kurs.

– Oliver er selvfølgelig veldig lei seg, men skjedd er skjedd.

Mer trøbbel oppsto da Oliver Solbergs mor, Pernilla, som styrer teamet, skulle prøve å overføre pengene. For det var banktrøbbel som gjorde det umulig å få over pengene raskt nok.

– Heldigvis har arrangøren sagt at det er greit om de får pengene til uken. Så nå gleder vi oss bare voldsomt til første rally etter corona-pausen, sier pappa Solberg.

Rally-EM 2020 24.–25. juli: Rally di Roma Capitale. 14.–16. august: Rally Liepaja. 17.–19. september: Azores Rallye. 16.–18. oktober: Cyprus Rally. 6.–8. november: Rally Hungary. 26.–28. november: Rally Islas Canarias. Vis mer

Oliver Solberg har en særdeles god statistikk i EM i rally: én start og én seier. Det skjedde da han som 17-åring vant det prestisjefylte Rally Liepaja i Latvia for ett år siden. Han ble dermed den yngste fører noen gang som har vunnet en EM-runde.

– Løpet her i Roma blir spesielt for Oliver. Det er aller første gang han kjører et rent asfaltrally, så vi kan ikke ha for høye forventninger. Feltet er bra, så jeg er fornøyd om han blir blant de 8–10 beste, sier Petter Solberg.

– For meg handler dette først og fremst om å hente erfaring og lære så mye som mulig om disse vakre veiene, sa Oliver Solberg i en pressekonferanse i Italia fredag.

Oliver Solberg i tall

Antall rally: 35. Antall seirer: 8. Antall EM-starter: 1. Antall EM-seirer: 1. Antall VM-starter: 4. VM-debut: Rally Wales 2019. Vis mer

– Heldigvis har jeg pappa her som god støtte. Han er pappa, ingeniør, mediemann, han gjør alt. Jeg føler meg sikrere når jeg har han som jeg kan spørre.

Oliver Solberg er klar på at han ikke er i den evige stad for å vinne:

– Topp 10 vil være bra. Det er tøff konkurranse.

Hjemmefavoritten Giandomenico Basso, russeren Aleksej Lukjanuk og ikke minst iren Craig Breen er blant favorittene i heten i helgen.

PS: Eyvind Brynildsen har valgt å trekke seg fra rally-EM – og skal i stedet kjøre WRC2-klassen i VM i 2020. Oliver Solberg skal kjøre i den såkalte WRC3-klassen.

Publisert: 25.07.20 kl. 11:53

