Oliver Solberg vinner i Finland søndag.

Pappa Petter klarte det aldri - nå vinner Oliver Solberg VM-rally i Finland

Petter Solberg (48) vant de aller fleste legendariske rallyene - men aldri VM-runden i Finland. Søndag gikk sønnen Oliver (21) til topps. Samtidig overtok Andreas Mikkelsen (34) ledelsen i VM.

Det er andre gang Oliver Solberg vinner en VM-runde på dette nivået. Den første kom hjemme i Rally Sweden i februar 2023.

Det handler om den såkalte WRC2-klassen, den nest mest prestisjefylte VM-klassen, men Solberg tok også en råsterk 6. plass totalt - med bare WRC1-førere foran seg. Solberg kjører en såkalt R5-bil, en bil med færre hestekrefter og færre finesser enn det WRC1-førerne har.

«Problemet» for Oliver Solberg er bare det at han ikke får VM-poeng for seieren.

Hvorfor?

Fordi det ikke er blant de rallyene som han har plukket til å få poeng i. Førerne må på forhånd bestemme hvilke syv VM-rally som skal gjelde for dem i VM-sammendraget denne sesongen.

Før den siste etappen hadde Oliver Solberg en taktikkprat med pappa Petter, som selvfølgelig var på plass:

– Fantastisk, skriver Solberg junior selv på sosiale medier.

Oliver Solberg ledet med bare 12,5 sekunder etter lørdagens etapper, men kjørte gnistrende søndag morgen og økte ledelsen kraftig. Han endte til slutt halvminuttet foran toeren, finske Sami Pajari.

Andreas Mikkelsen måtte nøye seg med å bli femte best av WRC-bilene - men gikk likevel til topps i VM-sammendraget sammen med sin kartleser Torstein Eriksen. Både Solberg og Mikkelsen kjører Skoda Fabia.

Andreas Mikkelsen fotografert i Finland i helgen.

– Det viktigste for oss er å bli verdensmester, sier Mikkelsen til VG etter søndagens avslutning i Finland.

– Hvorfor ble det en vanskelig helg?

– Fordi, vi prøvde en ny innstilling på bilen - og den fungerte ikke i det hele tatt for meg. Da vi lørdag byttet tilbake til det jeg vanligvis bruker, var vi tilbake på samme farten som vi pleier å ha. Så da skal vi holde oss til det i fremtiden! sier Andreas Mikkelsen.

Waliseren Elfyn Evans (Toyota) dominerte det finske VM-rallyet og totalvant foran Thierry Neuville (Hyundai). Regjerende verdensmester Kevin Rovanperä ledet på hjemmebane da han kjørte ut og havnet på taket fredag.