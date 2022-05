SMYKKEGLAD: Lewis Hamilton kommer gående til pressekonferansen.

Lewis Hamiltons smykkeprotest: − Kunne ikke få på meg mer

Lewis Hamilton (37) protesterte mot piercing-forbudet med å overlesse seg med smykker da han kom til banen i Miami fredag.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Formel 1-stjernen har blitt bedt om å fjerne piercingene han har i ører og nese av den nye løpsdirektøren i Formel 1, Niels Wittich. Hamilton står på at han ikke har noen planer om å fjerne dem.

Krangelen har allerede pågått i ukevis, men denne helgen har FIA (det internasjonale bilsportforbundet) strammet skruen ytterligere. Lewis Hamilton svarte med å gjennomføre sin helt spesielle protest da han dukket opp på Formel 1-banen med alt som var mulig å få på seg av smykker.

– Jeg kunne ikke få på meg mer, sier han til mediene ifølge Autosport.

TUNG SMYKKELAST: Lewis Hamilton under fredagens pressekonferanse.

Det er alltid spenning om Lewis Hamilton fredagsbekledning i Formel 1, og denne gang kom han i denim med flere åpne knapper i skjorten – og minst fire halskjeder under.

Siden byttet han til Mercedes-skjorta og da hadde han minst tre klokker og med fire ringer på hver hånd. I tillegg kommer øreringer og nesering.

FIA strammet torsdag inn reglene ved å gjøre kontroll av undertøy og kroppspiercing til en del av den obligatoriske kontrollen.

Ifølge BBC fjernet Hamilton to smykker før fredagens trening, og har fått en spesialtillatelse til å bruke neseringen mot at han får orden på det i løpet av de to neste VM-rundene.

Sebastian Vettel forsvarte Hamilton, mente det var smålig – og spurte om det var en spesielt rettet mot den motebevisste briten.

– Jeg synes det er litt unødvendig å blåse opp denne saken, og jeg føler på en måte at det er rettet mot Lewis, sier Vettel ifølge AP.

– Det må være en viss personlig frihet, og vi er gamle nok til å ta våre egne valg, sier han til dem som mener at det handler om sikkerhet.

Hamilton sier ifølge Autosport at «det er et skritt tilbake».

– Jeg synes at vi har gjort så store fremskritt som sport ... dette er en liten ting.

Lewis Hamilton gikk så langt som å true med å trekke seg:

– Hvis de vil stoppe meg, så greit. Vi har reserveførere klare for helgen.

I FIAs regler heter det at «bruk av smykker i form av kroppspiercing eller metall-halskjeder er forbudt i konkurransen og kan derfor kontrolleres før start».

FIA sendte opp en prøveballong for noen uker siden, og nå velger de altså å stramme grepet for alvor.