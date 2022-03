ÅPEN: Toto Wolff åpnet opp om at han har slitt psykisk i et intervju med Sunday Times.

Mercedes-sjef Toto Wolff: − Jeg har slitt psykisk. Jeg gjør det fortsatt

Toto Wolff (50) har hatt over 500 timer hos psykolog.

Av Camilla Vesteng

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Wolff passerte i januar ni år som sjef for Mercedes Petronas Formel 1-team. Akkurat dobbelt så lenge har han gått til psykolog.

– Jeg har aldri hatt noe problem med stigmatisering. Noen av de mest suksessrike menneskene er veldig, veldig følsomme og veldig, veldig følsomme betyr veldig, veldig sårbare, sier Wolff i et intervju med The Sunday Times, som også er gjengitt på på teamets hjemmeside.

50-åringen har vært sjef for et Formel 1-eventyr. Lewis Hamilton tok seks VM-titler på syv år fra 2014, den siste tok Nico Rosberg (2016). I sesongens første løp denne helgen ble Hamilton nummer tre og George Russell nummer fire.

– Jeg har gått til psykolog siden 2004. Jeg tror jeg har hatt mer enn 500 timer terapi. Jeg har slitt psykisk. Jeg gjør det fortsatt. Å få hjelp har vært en måte å bekjempe mine utfordringer, og det har hjulpet meg å få tilgang til mitt ubenyttede potensial, sier Wolff.

VERDENSMESTER: Lewis Hamilton feirer sin syvende VM-tittel (den sjette med Mercedes) sammen med teamsjef Toto Wolff i Istanbul i november i 2020.

Han mener det fortsatt er veldig stigmatiserende blant altfor mange å søke hjelp for mentale utfordringer. Derfor sier han det er veldig viktig at kjente idrettsutøvere snakker åpent om psykisk helse.

– Uten å gi for mange detaljer, men det å føle seg deprimert og å føle seg ufullstendig - alt henger sammen med hvordan du ser deg selv. Høyprofilerte mennesker som tilsynelatende har alt, men de sliter. Jeg mener vi er forpliktet til å se at vi får hjelp og at det er ok å få hjelp. Simone Biles og Naomi Osaka fortjener masse kred for hvordan de har snakket om dette, sier Wolff gjengitt på thesportsrush.com.

Søndag startet årets VM-sesong i Bahrain. Det er 22 løp fordelt på fire verdensdeler. Tidligere i mars møtte han studenter ved Harvard-universitetet i USA og snakket med økonomistudentene om hemmelighetene bak suksessen i Formel 1.

– Ekstremt stress oppleves ulikt for alle. Jobbmessig er det åpenbart at å reise til 22 løp hvert år med «jet lag», å forsøke og prestere til hver eneste økt og løpet på søndager er en stress-faktor, sier Wolff.

Etter at Netflix-serien «Drive 2 Survive» ble en megahit, er Wolff blitt en superstjerne. Han er også kjent for sine mange feider med Red Bull-sjef Christian Horner.

50-åringen har en tre år gammel sønn med kona Susi Wolff. Han innrømmer at det ikke alltid er like gøy å leke med sønnen.

– Når jeg opplever for stort press og og jeg ikke koser meg med å bygge LEGO etter 20 minutter, så sier jeg til meg selv: Du er ikke en underholder og du er ikke en barnehagelærer. Det tar vekk noe av presset for meg, sier Wolff.

KAMPHANER: Mercedes-sjef Toto Wolff (t.v.) og Red Bull-sjef Christian Horner møtte pressen foran VM-finalen i Abu Dhabi i desember i fjor.

Forrige sesong endte ekstremt dramatisk da Max Verstappen kjørte forbi Lewis Hamilton i siste runde etter bilkrasj, sikkerhetsbil og regelkrøll løpslederen. Verstappen ble verdensmester.

Tilstedeværelse er et stikkord for Mercedes-sjefen.

– Når jeg våkner, hvordan vannet føles på ryggen. Pusse tennene. Øyeblikket eksisterer bare en gang. Vi har ett liv, det tar slutt heller før enn siden, sier Wolff.