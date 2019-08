TV-PROFIL: Jessica Combs her fra TV-programmet Overhaulin' i 2012. Foto: FREDERICK M. BROWN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / NTB SCANPIX

Jessica Combs (39) døde under rekordforsøk

Den amerikanske motorsportutøveren og TV-profilen Jessica Combs (39) døde under et rekordforsøk med en såkalt «jet car».

Nå nettopp







39-åringen omtales ofte som den «raskeste kvinnen på fire hjul», og skulle forsøke å slå sin egen rekord på drøyt 700 kilometer i timen med en «jet car».

Under rekordforsøket, som fant sted i ørkenen i delstaten Oregon, skal hun ha krasjet, før hun ble erklært død på stedet. Ulykken skjedde 27. august.

Årsaken til ulykken er ikke kjent, skriver ABC.

Før rekordforsøket la hun ut et bilde på Instagram, hvor hun blant annet skriver: «Folk sier jeg er gal. Jeg sier tusen takk».

– Jessis flotte smil, positivitet og at hun alltid fulgte sine drømmer inspirerte alle som møtte henne. Hennes engasjement var smittsomt, og hun har vært et forbilde for mange jenter over hele verden. Jessi levde et fryktløst liv, og hun vil leve videre gjennom de utallige livene hun påvirket, skriver familien i en uttalelse ifølge ABC.

I tillegg til å være en profesjonell motorsportutøver, var hun også en TV-personlighet. Hun har blant annet vært med i MythBusters, Overhaulin', The List: 1001 Car Things To Do Before You Die og All Girls Garage.

Publisert: 29.08.19 kl. 01:19







Mer om