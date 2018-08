MALLORCA: Tidenes mestvinnende Formel 1-fører skal ifølge et sveistsisk magasin flytte til Mallorca. Her sammen med kona Corinna, noen år før den alvorlige ulykken. Foto: PASCAL GUYOT / ASSOCIATED PRESS

Sveitsisk magasin: Schumacher flyttes til Mallorca

Den hardt skadde Formel 1-legenden og familien skal være på flyttefot.

Det melder det sveitsiske magasinet Illustré i sin siste utgave.

De skriver at tyske Michael Schumacher, som har vært totalt skjermet fra offentligheten siden den alvorlige skiulykken i 2013, forlater Sveits til fordel for et millionvilla sør på den spanske ferieøya.

Det samme bladet siterer ordfører i Andratx, Katia Rouarch, som bekrefter at Schumacher-familien kommer. Hun legger til overfor magasinet at hun ikke kjenner til når de eventuelt kommer, men at kommunen er varslet.

Real Madrid-president eide villaen

Tidligere i sommer ble det kjent at kona til Schumacher, Corinna, hadde kjøpt en villa til svimlende 30 millioner euro, nesten 300 millioner kroner, i Port d'Andratx. Huset hadde hun kjøpt av nåværende Real Madrid-president Florentino Perez, som la ut eiendommen for salg da han ble enkemann i 2017.

Villa Yasmin, som huset heter, er på hele 3000 kvadratmeter, og ligger på en tomt på ca. 15.000 kvadratmeter med utsikt over Middelhavet. Huset har blant annet to svømmebasseng og landingsplass for et helikopter.

Tidenes mestvinnende Formel 1-fører fyller 50 år i januar. Helsetilstanden hans er det derimot få som vet noe om. Etter ulykken i franske Meribel, der han falt og slo hodet mot en stein, lå han først i koma i 168 dager, før han til slutt kunne forlate sykehuset i Grenoble.

Høsten 2014 ble Schumacher flyttet hjem til familiens gods i Sveits. Der har kona Corinna bygd opp en egen sykeavdeling der helsepersonell våker over motorsportstjernen døgnet rundt. De som jobber der, har streng taushetsplikt.

Når ser det derimot ut til at familien forlater sveitsiske Gland der de har holdt til siden 2002. Ordføreren der, Gérald Cretegny , kan derimot ikke si noe om saken overfor Illustré.

Michael Schumacher la opp i 2006 etter å ha vunnet 91 Grand Prix-løp og hele syv sammenlagtseire. Siden gjorde han comeback i 2010, men kom aldri tilbake til gamle høyder.