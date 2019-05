SISTE FARVEL: Niki Laudas sønn (til høyre) bærer farens hjelm i fronten av gravfølget på vei ut av St. Stephens katedral i Wien. Blant kistebærerne var også nåværende leder av Formel 1-sesongen Mercedes-fører Lewis Hamilton, som for øvrig har vunnet fem Formel 1-sesonger til nå. Foto: Ronald Zak / TT NYHETSBYRÅN

Formel 1-legenden Niki Lauda hedret av stjernene

Tusenvis av mennesker, deriblant flere av de store Formel 1-stjernene, tok onsdag sine siste farvel til racinglegenden Niki Lauda i Wien, Østerrike.

Østerrikeren har hatt en imponerende Formel 1-karriere. Han ble verdensmester tre ganger – i 1975, 1977 og 1984. De to siste etter at han ble alvorlig forbrent i ulykke under Tysklands Grand Prix i 1976. Lauda regnes som en av de største legendene innenfor idretten og har med sine sterke meninger om sikkerheten vært viktig for sporten.

– Han var en av de største. Både på grunn av tre VM-titler, men kanskje først og fremst grunnet historien hans med denne ulykken i 1976. At han overlevde var overraskende, så var han tilbake i bilen veldig fort og klarte å bli verdensmester igjen. Det sier mye om han som person, sier Atle Gulbrandsen, Viasat-kommentator.

VGs motorsport-ekspert Ole Kristian Strøm forteller i en VG+-artikkel hva som skjedde: Lauda hadde på forhånd uttalt at sikkerheten var for dårlig på Nürburgring og at han fryktet å dø. På den tredje runden mistet han kontrollen over bilen: Den ble slengt inn i fjellet og bilen begynte å brenne. Lauda ble sittende i flammene i 40 sekunder før han ble dratt ut av bilen.

Niki Lauda, tidligere verdensmester i Formel 1, døde mandag 20. mai. Den østerrikske Formel 1-føreren ble 70 år gammel.

ETT MINUTTS STILLHET: Under helgens Formel 1-løp i Monaco hedret førerne og teamene Niki Lauda med ett minutts stillhet i røde capser, slik som racinglegenden var kjent for å alltid gå med. Foto: ANDREJ ISAKOVIC / EPA

TO LEGENDER: Den tyske Formel 1-føreren Michael Schumacher sitter i sin Ferrari mens Niki Lauda slår av en prat med ham før det Østerrike Grand Prix i 1998. Foto: ROLAND SCHLAGER / APA

HEDRET: Under søndagens Formel 1-løp i Monaco ble Lauda hedret med røde detaljer og minneord på flere av bilene. Her ser man Mercedes-fører Lewis Hamilton sin bil, med rød sikkerhetsbøyle og teksten «Niki, vi savner deg». Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP

