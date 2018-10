Formel 1-sjef svarer på kritikken: – Vil heller være ond enn dum

Valtteri Bottas ble beordret til å ofre seierssjansen i formel 1-løpet i Russland. Mercedes-sjef Toto Wolff sier han enten måtte være usportslig eller idiot.

NTB

Bottas var i posisjon til å vinne i Sotsji søndag, men ble kommandert av Wolff til å slippe forbi lagkamerat og VM-leder Lewis Hamilton. Finnen gjorde som sjefen sa, og dermed tok Hamilton sin 70. seier i karrieren.

Med triumfen økte briten luken i sammendraget. Det var viktigst av alt for Mercedes-laget. Hamilton leder 50 poeng foran Sebastian Vettel når fem VM-runder gjenstår.

Stallordren som ble gitt til Bottas, skapte ikke uventet overskrifter. Wolff hadde ingen problemer med å innta skurkerollen.

– Noen ganger er man nødt til å være den onde, og denne gangen var det meg. Jeg var nødt til å ta en vurdering. Enten skulle jeg være den onde søndag, eller være idioten i Abu Dhabi under sesongavslutningen, sa Mercedes-toppen ifølge nyhetsbyrået Reuters og la til:

– Jeg vil heller være ond nå enn å være idioten ved slutten av året.

Hamilton syntes det var synd at Bottas måtte ofre seg for å hjelpe ham til nok en VM-tittel.

– Det var ikke det jeg ønsket. Det føltes ikke godt å ta med forbi ham, men laget ønsket det på den måten. Dette har aldri i mitt liv vært måten jeg ønsker å vinne på, sa Hamilton.

Stallordrer om å la lagkamerater bytte plass under et F1-løp har tidligere vært forbudt, men er tillatt under dagens regler.