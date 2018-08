Skilsmissen som IKKE er lykkelig

MÅTTE HAIKE: Max Verstappen er ikke særlig fornøyd der han blir kjørt tilbake til depotet i Ungarns Grand Prix. Igjen sviktet motoren. Foto: FERENC ISZA / AFP

Publisert: 03.08.18 21:07

Et langt og lenge lykkelig ekteskap har kommet til veis ende. Men skilsmissen er på ingen måte lykkelig.

Red Bull-teamet i Formel1 har fått motorer fra Renault helt siden 2007. Det har gitt fire individuelle VM-titler - samt fire for lag.

Men i juni ga Red Bull klar beskjed om at de ikke lenger vil ha Renault-motorer etter som de siden 2014 ikke har kunnet hamle opp med Mercedes og Ferrari. Den gang kom det nye spesifikasjoner for motorene.

– Vi betaler mange millioner pund for de motorene, som skal være et førsteklasses produkt, men det er jo tydelig at de ligger under standarden, sa team-sjefen Christian Horner til motorsportsbibelen Autosport før Ungarns Grand Prix.

Red Bull-førerne Daniel Ricciardo og Max Verstappen har fått det ene mandagseksemplaret etter det andre av motorene. I Ungarn var det Verstappen som måtte bryte med motorproblemer. Ricciardo har allerede brukt opp det antall motorer som du i utgangspunktet får bruke i løpet av en sesong.

Det er allerede bestemt at Red Bull neste år skal få sine motorer fra Honda, som har levert til flere verdensmestere gjennom historien. Det gjelder både Nigel Mansell og Ayrton Senna. I alt er 72 Grand Prix-løp i historien vunnet med Honda-motorer.

Da Max Verstappen måtte gi seg etter bare fem runder i Ungarn, fordi han mistet motorkraten, klarte nederlenderen ikke å dy seg på teamradioen:

– Kan jeg ikke bare fortsette? Jeg gir blaffen i om motoren eksploderer. Det er hele tiden en fucking joke med denne denne dritten.

Han beklaget senere sine uttalelser og sa at at det ble sagt i kampens hete. Men på tysk TV etterpå sa han «scheisse» - og det er heller ikke til å misforstå.

– Renault lager ikke bra nok motorer om dagen, og Red Bull - og spesielt Verstappen - blir frustrert, sier Viasats Formel1-ekspert Atle Gulbrandsen.

– Dessuten har jo Red Bull bestemt seg for å gå over til Honda neste år, og det gjør sikkert at de ikke står høyest i kurs hos Renault om dagen. Alt i alt ganske udramatisk, synes jeg. Red Bull har nå kun fokus på 2019, og håper Honda-motoren vil gjøre dem konkurransedyktige igjen. Renault må også finne ut av sine problemer, men i Formel 1-sirkuset sitter vi egentlig alle og venter på 2021 da det forhåpentligvis blir jevnere mellom teamene, en mer rettferdig fordeling av penger og biler som vil by på bedre «wheel-to-wheel» racing enn i dag, sier Gulbrandsen.

Forholdet mellom Red Bulls teamsjef Christian Horner og Renaults teknologi-direktør Cyril Abiteboul er kjølig. Da Abiteboul ble bedt av Autosport om å kommentere kritikken fra Horner, svarte han dette:

– Våre sjefer sluttet allerede i 2015 å lese hva Christian Horner sier. Det ikke innlysende at vi ikke gidder å samarbeide med dem mer. De har en ny motor-leverandør, som betaler en helvetes mye penger for at de skal bruke deres motor. Jeg ønsker dem lykke til.

Stillingen i formel1-VM 2018: 1. Lewis Hamilton, Mercedes 213. 2. Sebastian Vettel, Ferrari 189. 3. Kimi Räikkönen, Ferrari 146. 4. Valtteri Bottas, Mercedes 132. 5. Daniel Ricciardo, Red Bull 118. 6. Max Verstappen, Red Bull 105.

Red Bull-teamets førere ligger bak de fire fra Mercedes og Ferrari halvveis i årets VM. Daniel Ricciardo er nummer fem og Max Verstappen nummer seks. I årene 2010 til 2013 tok de fire fører-titler på rad ved Sebastian Vettel, som i dag kjører for Ferrari.

PS: Daniel Ricciardo forlater Red Bull før neste sesong. Han er klar for .... Renault!