DYR KRASJ: Max Verstappen endte i dekkstabelen og på sykehus under Storbritannia Grand Prix forrige helg. Foto: Jon Super / AP

Verstappens krasj koster Red Bull dyrt: − Enorme konsekvenser

Nederlandske Max Verstappen (23) og britiske Lewis Hamilton (36) støtte sammen under Formel 1-løpet på Silverstone forrige helg. Red Bull-føreren fikk bilen totalvraket og nå avslører sjefen prislappen på skadene.

Av Sebastian Melsom Johansen

Publisert: Nå nettopp

Skadene på Verstappens bil koster Red Bull-teamet minst 1,8 millioner dollar. Det tilsvarer 16 millioner kroner etter fredagens kurs.

– Kostnadene har enorme konsekvenser, sier Red Bull-sjef Christian Horner til BBC.

Prislappen tilsvarer over én prosent av lagets årsbudsjett, etter introduksjonen av Formels 1s budsjettgrense på 145 dollar per år.

Kostnadene kan blant annet påvirke Red Bulls muligheter til å gjøre oppgraderinger med ytelsen til bilen.

Prislappen Horner presenterer er det rimeligste estimatet for å reparere bilen, og kan ende med å bli langt høyere. Red Bull undersøker fortsatt om cockpiten kan repareres, eller om de må bytte den ut med en ny.

Red Bull sliter fra før med å oppfylle den nye budsjettgrensen, som er på omtrent halvparten av budsjettet deres fra forrige sesong.

Honda, som leverer Red Bulls motorer, har heller ikke funnet ut om motoren kan reddes. Hvis det ikke går, vil Verstappen trenge en ny, og vil dermed overstige det tillatte antallet motordeler for sesongen. I så fall vil han da få en «grid penalty» i et løp senere på sesongen. Det vil si at han starter fem plasseringer bak der han kvalifiserer seg.

Topp-5 sammenlagt etter ti runder: 1: Max Verstappen (Red Bull Racing Honda) – 185 2: Lewis Hamilton (Mercedes) – 177 3: Lando Norris (McLaren Mercedes) – 113 4: Valtteri Bottas (Mercedes) – 108 5: Sergio Perez (Red Bull Racing Honda) – 104 Vis mer

– Vi følte da, og føler fortsatt, at Hamilton fikk en mild straff, sier Horner.

Briten vant søndagens Grand Prix-løp, til tross for at han fikk en straff på ti sekunder for hendelsen. Dermed minsket han Verstappens forsprang fra 32 til åtte poeng i verdensmesterskapet.

Red Bull-sjefen forteller at laget fortsatt vurderer om de skal prøve å ta saken videre i et forsøk på å øke Hamiltons straff.

– Gitt alvorlighetsgraden av hendelsen og den milde straffen, gjennomgår vi alle data, og vi har rett til å be om en gjennomgang av saken, sier Horner.

PS! Neste Formel 1-runde løp er i Ungarn 30. juli - 1. august.