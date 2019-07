KALD STEMNING: De hadde roet seg etter målgang, men det var ingen tvil om at Max Verstappen (t.h) ikke var fornøyd med Sebastian Vettel. Her fra løpet i Mexico i fjor. Foto: James Moy / James Moy Photography/PA Images

Verstappen rasende på Vettel etter kollisjon: – Hva i h***ete?!

Lewis Hamilton hadde full kontroll og vant Storbritannia Grand Prix for sjette gang. Samtidig var duellen mellom Ferrari og Red Bull nok en gang den store snakkisen.

Oppdatert nå nettopp







På den 37. runden gikk det galt mellom Red Bull-fører Max Verstappen og Sebastian Vettel i Ferrari.

– Hva i h***ete, utbrøt Verstappen på teamradioen, og det aller meste måtte pipes vekk fra TV-sendingen.

Verstappen gjorde først en briljant forbikjøring, før det hele kulminerte i at Vettel kjørte på ham bakfra.

– Det der var en tabbe av Sebastian Vettel! Han mister jo hodet her ved å torpedere Max Verstappen, kommenterte Henning Isnes hos Viasport.

Sebastian Vettel spurte først «hva er det han driver med?» på teamradioen, men det var tyskeren som fikk ti sekunders tidsstraff for manøveren.

– Det var min feil, innrømmet Vettel etter målgang, som heller ikke la skjul på at Verstappen ikke var fornøyd med tyskerens kjøring.

Se situasjonen her:

Hamilton vant på Silverstone for sjette gang

141 000 tilskuere på Silverstone, som er kun en drøy time fra Lewis Hamiltons fødeby Stevenage, fikk se hjemmefavoritten vinne foran lagkamerat Valtteri Bottas.

– Jeg kan ikke uttrykke hvor stolt jeg er over å vinne foran dette publikumet, sa Hamilton etter målgang.

les også Hyller Verstappen etter utrolig løp: – Noe av det beste jeg har sett

Hamilton var litt heldig ettersom han fikk skiftet dekk uten å miste en plassering da sikkerhetsbilen samlet feltet etter at Antonio Giovinazzi hadde et uhell.

Ingen kunne ta seieren fra Hamilton, som toppet det hele med å sette banerekord på harde dekk like før mål.

– En maktdemonstrasjon, slo Viasport-kommentator Atle Gulbrandsen fast.

– Jeg elsker deg, Silverstone. Tusen takk til alle som kom, sa Hamilton på teamradioen.

ROCKESTJERNE: Lewis Hamilton er en stor helt i Formel 1-sirkuset og vant foran hjemmesupporterne på Silverstone. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Krise for danske Magnussen

Før det hadde Verstappen og Leclerc vært involvert i en spennende duell etter at førstnevnte så vidt klarte å snike seg forbi Ferrari-føreren i depotet.

– Vi hadde et fantastisk løp i Østerrike forrige uke. Og starten på dette løpet har også vært helt fantastisk, kommenterte Isnes.

– Jeg har aldri hatt det så gøy som under dette løpet, sa Charles Leclerc, som ble kåret til «driver of the day».

Forrige gang utmerket han seg med denne duellen:

Kollisjonen mellom Verstappen og Vettel førte til at Charles Leclerc kom seg opp på tredjeplass, mens Pierre Gasly fikk en etterlengtet opptur med en fjerdeplass. Verstappen ble nummer fem.

Ellers var det nok et kriseløp for Haas-teamet med danske Kevin Magnussen på laget.

Allerede på den første runden kolliderte han med lagkamerat Romain Grosjean, og begge førerne forsvant etter hvert ut av løpet.

DISHAASTER: Kevin Magnussen forsvant ut av løpet tidligere etter et uhell som involverte Haas-lagkameraten Romain Grosjean. Foto: MATTHEW CHILDS / REUTERS

Publisert: 14.07.19 kl. 16:36 Oppdatert: 14.07.19 kl. 17:45