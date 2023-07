POENGLØS: Dennis Hauger på 11. plass klarte akkurat ikke å sikre seg poeng i Østerrike.

Hauger fikk straff – poengløs i Østerrike

Dennis Hauger fikk en pangstart på løpet i Spielberg i Østerrike, men en fem sekunders straff dyttet han rett utenfor poengplass.

Hauger kjørte seg umiddelbart opp fra 13. plass til 10. plass.

Men ute på den sjette runden gikk det nesten galt for Aurskog-gutten. I en tett duell med Amaury Cordeel kjørte Hauger ut på gresset da Ayumu Iwasa kom stormende bakfra. Hauger reddet seg inn, men måtte inn til pit stop like etter.

Og der gikk det heller ikke knirkefritt.

På vei inn til pit kjørte Hauger med venstre fremhjul utenfor de oppmerkede linjene, utenfor såkalte «track limits», og hendelsen ble sett på av løpskontrollørene.

– Rapporter Hauger. Han krasjet nesten i meg, sa Trident-fører Roman Stanek over radioen til laget sitt.

Etter lang tids vurdering fikk Hauger en fem sekunders straff for å ikke holde seg innenfor den hvite heltrukne linjen som markerer innkjøringen til pit stop.

– Han var under etterforskning for både «pit entry» og «pit exit». Det var «pit entry» han fikk straff for, sa Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Med ti runder igjen mistet Arthur Leclerc et hjul på vei inn i en sving og sikkerhetsbilen måtte inn. Da benyttet Hauger seg av muligheten til å ta straffen sin, og bytte til nye dekk.

Det var et lønnsomt valg, men det gikk akkurat ikke. For da løpet ble satt i gang med syv runder igjen raste Hauger gjennom feltet, og klatret helt opp til 11. plass.

Én plass unna poeng.

Nederlandske Richard Verschoor tok seieren.