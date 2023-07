Dennis Hauger påkjørt og diskvalifisert

Dennis Hauger (20) ble påkjørt på den første runden og ble siden diskvalifisert i søndagens hovedløp i Formel 2 på Spa-banen.

Det var japaneren Ayumu Iwasa som traff nordmannen, som fikk motorstopp - men som ble dyttet i gang igjen av funksjonærene.

– Jeg er usikker på om det er lov i Formel 2, sier Viaplay-kommentator Henning Isdal.

Like etterpå kom bekreftelsen: Hauger ble diskvalifisert for å ha fått hjelp til å få bilen i gang igjen. Formel 2-bilene har ikke selvstarter.

– Maksimal uflaks, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Iwasa fikk en sleng på bilen og kjørte inn i Hauger. Begge er en del av Red Bulls akademi

Jack Doohan, sønn av den australske roadracinglegenden Mick Doohan, vant løpet foran franske Théo Pourchaire, som dermed overtok ledelsen i mesterskapet. Hauger tapte kraftig terreng i håpet om pallplass totalt.

Lørdag kjørte Dennis Hauger i mål som nummer fire i sprintløpet - men det ble til 3. plass etter at Richard Verschoor ble diskvalifisert for brudd på de tekniske reglene i etterkant.

Hauger hadde startposisjon nummer seks, men den danske mesterskapslederen Frederik Vesti kom ikke til start. Han krasjet på vei fra paddock til pitlane - og dermed var løpet over før det hadde startet for dansken. Det betydde at nordmannen sto femte best i starten.

Pappa Tom Erik Hauger bekrefter overfor Viaplay at det trolig blir Formel 2 også neste år, i så fall sønnens tredje sesong i denne klassen.

– Det er et godt aleternaitv - spesielt nå som det kommer nye biler, sier han.

– Men vi har kontrakt med Red Bull og bestemmer ikke alt selv.

Ett alternativ kan være Super Formula i Japan.

PS: Det gjenstår bare tre Formel 2-helger i 2023: Zandvoort, Imola og Abu Dhabi.