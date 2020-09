DOLLARGLIS: Den ferske Toyota GR Supra er grunnlaget for Fredric Aasbøs nye bil i Formula Drift. I helgen vant han årets første løp. Foto: Toyota Racing/Larry Chen

«Top Gear»-Aasbø: – Vi driver med bloddoping

Fredric Aasbø (35) er blitt profil i norske «Top Gear» – men det hindrer ham ikke i fortsatt satsing og håp om mestertittel i Formula Drift.

Sist helg vant han årets aller første løp i serien – med en ny og helt annerledes bil enn han har hatt tidligere. Det er den ferske Toyota GR Supra det handler om. I hvert fall tilsynelatende.

– Karosseriet mellom hjulene er originalt, og vi bruker også den originale tre-liters motoren. Men den er trimmet etter alle kunstens regler, forteller Aasbø fra San Diego, der han tilbringer en stor del av sin tid.

– Hvor mye snakker vi om?

– Tre ganger originalen: 1000 hestekrefter. Men det er ikke nok.

– Ikke nok?

– Det var nok sist helg i St. Louis, men det er ikke nok på de raske banene. Derfor jobber vi med neste steg. Vi vil heste 1100–1200 hestekrefter ut av motoren. Derfor skal vi nå tilbake på tegnebrettet.

– Drivstoff?

– Vi kjører på ren alkohol og med lystgass på toppen av det. Vi driver med bloddoping av motoren.

AMBISIØS: Fredric Aasbø har fortsatt gull som mål. Han har vunnet Formula Drift-mesterskapet én gang, i 2015. Foto: Toyota Racing/Larry Chen

Fredric Aasbø har de siste ukene vært aktuell gjennom den ferske norske versjonen av «Top Gear», der han er sammen med Petter Schjerven og Esben Ullbæk Bundgaard-Jørgensen «Dansken» Selvig.

– Det er jo jeg som skal være den proffe racerføreren blant oss, men det er ikke alltid jeg vinner, innrømmer Aasbø leende.

SMILER BREDT: – Bilen fungerte bra i St. Louis, men vi trenger å hente mer hestekrefter til løpene på de andre banene, mener Fredric Aasbø. Foto: Toyota Racing/Larry Chen

– Vi unnagjorde opptakene til sesong én allerede før corona-nedstengningene. Vi har masse ideer for videre programmer, så får vi se hva det blir til, sier han.

Men det er Formula Drift-fører han er, og han har vært i det kaliforniske Papadakis-teamet helt siden 2011. I 2015 vant han mesterskapet.

– Coronaen gjør at alt er usikkert. Nå har jeg vært her i California siden 11. august, og så blir det ny Formula Drift-runde om to uker.

STERK TRIO: Petter Schjerven (t.h.) og Esben Ullbæk Bundgaard-Jørgensen «Dansken» Selvig (t.v.) sammen med Fredric Aasbø under produksjonen av «Top Gear». Foto: TVNorge/Nordisk Film TV

Den helt spesielle sesongen gjør at det nå er to løp hver løpshelg. Aasbø vant altså årets første løp, mens han ble slått ut tidlig i det andre løpet.

– Det var en veldig kontroversiell duell med Matt Field, som kjørte brått over på min side rett etter starten. Etter som han var lederbil, fulgte han reglene, selv om det kanskje kan kalles en kynisk utnytting av regelverket. Uansett var det en lærepenge for meg, og veldig irriterende, mener Fredric Aasbø, som dermed røk ut allerede i åttendedelsfinalen.

– Formula Drift virker litt «alt er lov»?

– He-he, all annen motorsport er jo så «striglet», så jeg synes det er moro med «alt» er lov i drifting. Men det er et strengt dekkreglement, som gjør at alle teamene er konkurransedyktige, mener Fredric Aasbø.

