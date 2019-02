VM-VANT: Ole Christian Veiby. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Veiby ut av skyggen: Vant VM-rallyet i Sverige

Ole Christian Veiby (22) har lenge levd i skyggen av Norges mer berømte rallyførere, men slo et råsterkt startfelt og vant sin klasse i VM-rallyet i Sverige. – Guttedrømmen er gått i oppfyllelse, sier han til VG.

Publisert: 17.02.19 13:43 Oppdatert: 17.02.19 14:04







Mens Ott Tänak fra Estland vant den mest prestisjefylte klassen - med Andreas Mikkelsen (29) på 4. plass, var Kongsvingers store sønn suveren blant de såkalte R5-bilene. Mads Østberg (31) var nest best - og vant samtidig blant de fabrikkpåmeldte bilene.

Andreas Mikkelsen lå på 2. plass foran søndagens tre etapper, men tapte mye på den første - og falt ned til 4. plass. Hyundai-føreren ville ikke «kjøre crazy» - som han selv uttrykte det - på den siste etappen, men bare sikre 4. plassen.

FLØY HØYT: Ole Christian Veiby med kartleser Jonas Andersson i aksjon på fartsprøve nummer 13, Foto: TT NEWS AGENCY / X02350

– Dette har vært en drøm siden jeg var ute i skogen og så på Rally Sweden som guttunge, sier Veiby til VG.

– Det føles utrolig deilig å vinne.

Derimot vet han lite om fremtiden:

– Vi skal kjøre denne Polo’en i Numedalsrallyet neste helg. Etter det vet jeg ikke hva som skjer. Vi jobber med det.

Jari Huttunen jaget nordmannen, men finnen rullet på den nest siste fartsetappen - og dermed var det avgjort.

– Han «pushet» kanskje litt for hardt, sier Veiby.

Nordmannen har blitt nummer tre i WRC2-klassen de to siste årene, men det var ingen selvfølge at han skulle ta ytterligere steg i 2019 - etter som startfeltet var ekstremt bra, ikke minst fra norsk side med karer som Mads Østberg, Henning Solberg og Eyvind Brynildsen, flere råsterke finske snø-eksperter og også verdensmesteren i rallycross, Johan Kristoffersson.

Totalt i rallyet ble Veiby nummer ni, seks og et halvt minutt bak vinneren Tänak, og var foran flere av stjernene i den største klassen.

Veiby var sensasjonelt nesten to minutter bedre enn Mads Østberg, som er fabrikkfører for Citroën. Det ble altså dobbelt norsk. Østberg var ikke fornøyd med hvordan hans Citroën oppførte seg på snø og is. Ved målpassering var han likevel lettet.

– Tross alt er det sterkt å vinne, sa østfoldingen i et intervju vist på Eurosport.

For selv om Veiby altså var best blant R5-bilene, vant Østberg den såkalte WRC2Pro-klassen, som er de fabrikkpåmeldte R5-bilene. Foruten Østberg og Citroën, er det to Skoda Fabia og to Ford Fiesta i denne klassen. Mads Østberg var i særklasse blant disse.

– Men det har vært ei vanskelig helg, konstaterte Citroën-føreren.

Ott Tänak imponerte stort i WRC-klassen. Estlenderen leder nå VM klart etter to runder. Han vant også den såkalte «power stage» og skaffet seg dermed ekstra bonuspoeng i VM. Toyota-føreren er blitt etter hvert blitt 31 år, og håper å bli den første ikke-franske verdensmester siden Petter Solberg i 2003. Dette var Tänaks syvende VM-seier i karrieren - og det er første gang han leder VM.