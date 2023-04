DØDE: Både fører og kartleser døde etter denne ulykken i et spansk rally i helgen.

Ny rallytragedie – to døde: − Det er ekstremt

Både fører og kartleser omkom i en ulykke under spanske Rally Villa de Tineo i helgen da de kjørte inn i et tre. – Det har gått hardt ut over rallysporten den siste uken, sier Mads Østberg (35).

Rallyverden ble sist torsdag rystet da det ble kjent at VM-stjernen Craig Breen døde i en ulykke under testing i Kroatia.

På lørdag skjedde det igjen. På den nest siste etappen av Rally Villa de Tineo i rally kjørte Julio César Castrillo og hans kartleser Francisco Javier Alvarez av veien. Bilen havnet i et tre og begge to døde av skadene. Ulykken er omtalt av det norske nettstedet parcferme.no.

Løpet ble stanset av arrangøren da de forsto omfanget av ulykken.

Formel 1-profil Fernando Alonso har utdypet sine kondolanser på Twitter.

– Så utrolig trist for hele motorsport-familien. Jeg sender mine kondolanser og kjærlighet til familiene til Julio César Castrillo og Francisco Javier Alvarez. Hvil i fred, skriver Alonso.

Mads Østberg fastslår at det er «veldig trist» med dødsulykkene i rally.

– Det er krevende at det blir to så store ulykker på kort tid. Bilen i Spania var forholdsvis moderne, og det var selvsagt også Craig Breens. Spørsmål er om vi kan gjøre noe for å minimere risikoen, særlig på asfalt.

RALLYPROFIL: Mads Østberg.

– Craig Breen var veldig uheldig, mens den ulykken i Spania ser skikkelig stygg ut, ut fra bildene.

– Hvilke tanker gir dette?

– Vi vet alle som driver med dette, at det er en risiko. Men det er ekstremt at tre mennesker blir revet bort i løpet av så kort tid, sier Østberg, som er på vei til VM-rallyet i Kroatia neste uke.

I den amerikanske sprintserien døde Justin Owen (26) i en krasj på en ovalbane i Indiana for en uke siden.

Kopier lenke

Kopier lenke

Del på Facebook

Del på Facebook

Del med e-post

Del med e-post