SKUFFET: Mercedes-fører Lewis Hamilton startet fra fremste spor, men mistet ledelsen etter bare noen få sekunder.

Superstjernen beklaget til teamet etter krisestart – Verstappen vant igjen

Lewis Hamilton (38) hadde en stor mulighet til å gjøre noe med den voldsomme Red Bull-dominansen, men håpet var over så å si da løpet startet.

Max Verstappen vant igjen da han kjørte i mål over halvminuttet foran nærmeste konkurrent – Lando Norris (McLaren) – i Ungarn Grand Prix.

Det er nederlenderens syvende seier på rad denne sesongen, og han har vunnet ni av elleve mulige løp.

Men på forhånd var det knyttet forhåpninger i Formel 1-sirkuset til at Lewis Hamilton kunne skape noe spenning da han startet i pole position for første gang siden Saudi-Arabia i 2021.

Han slo Verstappen med tre tusendeler i kvaliken lørdag, men briten ble knust på start/mål-langsiden da det gjaldt som mest søndag.

Verstappen la seg nesten umiddelbart i tet, mens Hamilton falt helt ned til en fjerdeplass etter bare noen få hundre meter.

– Sorry for det, boys, sa Lewis Hamilton på Mercedes-teamradioen like etterpå.

– Forferdelig start, var konklusjonen til Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

Starten gjorde at Verstappen kunne gjøre det han har gjort i hele år. Kjøre alene i tet med konkurrentene langt, langt bak.

SUVEREN: Max Verstappen vant løpet med 33 sekunder (!).

– De har ikke tempoet i bilene til å følge opp i løpene, sier Atle Gulbrandsen like etter løpet om Mercedes.

Samme kommentator tror at løpet kunne sett mye annerledes ut med en bedre start fra Mercedes-føreren, men tror likevel at Verstappen hadde vunnet.

Hamilton ble nummer fire. Plassen bak Red Bulls andrefører Sergio Perez, som kjørte seg opp fra en niendeplass til pallplass.

I samme sving hvor Verstappen tok ledelsen fra Hamilton, endte løpet for både Esteban Ocon og Pierre Gasly (begge Alpine) etter et sammenstøt, forårsaket av Zhou Guanyu.

Logan Sargeant (Williams) var den tredje føreren som brøt løpet da han spant på løpets nest siste runde.