FAR OG SØNN: Petter Solberg tegner og forklarer til Oliver Solberg foran helgens VM-runde i rally i deres hjemtrakter i Värmland. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Petter Solberg om sønnen: – Det har gått altfor fort

TORSBY (VG) 18 år gammel er Oliver Solberg allerede karen «alle» snakker om i rally-VM. Pappa Petter Solberg er redd for at det har gått for fort.

I helgen går den tradisjonelle VM-runden Rally Sweden – i stor grad på norske veier.

I september 2019 tok Oliver Solberg «lappen», rett etterpå VM-debuterte i Wales, og nå er det klart for seks løp med Skoda i 2020.

– Det har gått så fort. Det har gått altfor fort, sier Petter Solberg, som rusler hvileløst rundt i teltet i depotet på flyplassen i Torsby.

– Det er litt farlig når ting går så bra. Det er fort å bli fornøyd, roe seg og si til seg selv at «jeg er god». Det er farlig.

KLAR: Oliver Solberg kjører VM-runden «rett utenfor stuedøren» denne helgen. Foto: Micke Fransson/TT / TT NYHETSBYRÅN

– Skjønte du tidlig at han ville bli så god?

– Vi visste jo aldri. Men da han bare hoppet inn i en bil og kjørte fortere enn meg, så skjønte jeg jo at det måtte være noe. Du hopper jo ikke bare inn i en bil og kjører dritfort. Men han gjør det ...

Oliver Solberg er ikke redd for at han skal få for høye tanker om seg selv.

– Jeg har da ikke vært så god! Og nå er det et nytt år. Jo, 2019 var fantastisk, men det er glemt nå. De resultatene er det ingen som husker.

Men det er det faktisk. Mange snakker om Oliver Solberg. Finnen Jari-Matti Latvala, en av de beste VM-førerne de siste 20 årene, sier til VG:

– Petter vet hva som trengs for å bringe Oliver til toppen. Han har en tydelig plan. Oliver og Petter tar de rette stegene. Oliver er veldig talentfull. Sammen med Kalle Rovanperä er han kanskje det største talentet jeg har sett noen gang, sier Latvala.

SKODA-FØRER: Oliver Solberg hadde tilbud fra flere bilfabrikker, men satset på Skoda. Foreløpig er han veldig fornøyd med det. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Men Petter Solberg har ingen store forventninger til sønnen i 2020:

– Jeg forventer bare at han skal ha det moro, komme til mål i løpene og prestere noen gode tider innimellom.

– Hvor lang tid går det før han skal ta steget opp i den store VM-klassen?

– I hvert fall to år!

Skoda Motorsports sjef Michal Hrabanek sier til VG:

– Vi prøver å hente de største talentene. Vi har hatt suksess med Esapekka Lappi, Pontus Tidemand, Teemu Suninen ... Nå er det Oliver som får muligheten til å vise seg fram.

Skoda har vunnet klassen som Oliver Solberg nå skal kjøre, de siste fire årene.

– Han har nettopp tatt førerkort ...

– Ja, det er selvfølgelig en risiko for oss å satse på en så ung fører, men samtidig er det viktig å starte samarbeidet helt fra starten. Hvis dette fungerer, kan Oliver kanskje en dag bli en profesjonell fabrikkfører.

GLAD GUTT: Oliver Solberg. Foto: Micke Fransson/TT / TT NYHETSBYRÅN

Det er ingen tvil om at det er Petter Solbergs plan. At sønnen en dag, som han selv, skal bli fabrikkfører.

– Men han stiller jo mye bedre rustet enn meg. Jeg ble kastet inn i det – nærmest fra det store intet. Jeg krasjet og drev på. Oliver har kjørt bil med 600 hestekrefter siden han var 15 år. Da jeg var 18 år, kjørte jeg bilcross! Han driver med noe helt annet.

Rally Sweden er det eneste vinterrally i VM, men i år er det ikke så mye som minner om vinter i Värmland. Både fredag og lørdag skal to av etappene kjøres i Norge, etappene Hof-Finnskog og Finnskogen.

PS: Mads Østberg er kanskje den nordmannen det stilles størst forhåpninger til i helgens VM-runde. Han er favoritt i den såkalte WRC2-klassen, der også Ole Christian Veiby kjører. Oliver Solbergs fetter Oscar Solberg kjører junior-VM.

Publisert: 15.02.20 kl. 05:19

