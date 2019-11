SKUFFET: Andreas Bakkerud står som en saltstøtte på pallen, mens Timmy Hansen jubler over VM-gullet - og hans bror Kevin (th.) jubler med. Foto: FIAWorldRallycross.com

Andreas Bakkerud fikk VM-sølv etter finaledrama: – Dritkjipt

Etter et voldsomt drama måtte Andreas Bakkerud (28) nøye seg med sølv i rallycross-VM. Både han og Timmy Hansen (27) fikk 211 poeng – men svensken tok gullet på flere løpsseirer.

Juryen satt samlet i tre timer etter finalen. Til slutt kom avgjørelsen: Gullet til svensken blir stående.

Striden sto om en kollisjon mellom Bakkerud og Hansen står i finalen.

– Plutselig smeller det. Jeg taper tre plasseringer. Jeg føler at jeg ble skjøvet fra VM-gullet, sier Bakkerud til VG.

– Jeg hadde aldri havnet i veggen om ikke Timmy hadde kommet i altfor stor fart inn.

Andreas Bakkerud var naturlig nok fryktelig skuffet på seierspallen etterpå. Mens Timmy Hansen jublet vilt, sto nordmannen uttrykksløs. Bakkerud fikk en champagne-flaske som han ikke rørte. Så marsjerte han ut fra seiersseremonien.

– Det er dritkjipt, sier bergenseren til VG.

– Så nærme – og likevel så langt ifra, oppsummerer han det.

Det var ett poeng mellom dem før helgens avslutningsløp i Sør-Afrika, der Hansen var plassen foran Bakkerud i kvalifiseringsomgangene – og der begge vant sine semifinaler.

Dermed var det to poeng mellom dem før finalen, der svensken hadde beste startspor og Bakkerud hadde nest beste posisjon. Nordmannen ville bli verdensmester om han vant finalen.

Bakkerud fikk en drømmestart i finalen og tok ledelsen – med Timmy Hansen på plassen bak. Så fikk begge to trøbbel da Bakkerud kom langt ut i en sving. Timmy Hansen utnyttet den luken som oppsto, og det ble et sammenstøt mellom de to, som altså ble grundig gjennomgått av juryen etterpå.

Finnen Nicklas Grönholm vant finalen, med Bakkerud på 2.plass – og Timmy Hansen som nummer fire. Det betyr at svensken, sønn av rallycrosslegenden Kenneth Hansen, er verdensmester.

Timmy Hansen lot tårene få fritt utløp da han ble gratulert av bror Kevin etterpå.

– Jeg er i sjokk, sa Hansen i det offisielle intervjuet vist på Viasport.

Petter Solberg er den eneste nordmann som er verdensmester på fire hjul. Han vant rally-VM i 2003 og tok individuelt VM-gull i rallycross både i 2014 og 2015. Dessuten tok han laggull sammen med Johan Kristoffersson både i 2016 og 2017.

Ben-Philip Gundersen lå an til en topplassering i RX2-klassen, men fikk trøbbel med bilen og ble sist i finalen. Men han ble nummer to i mesterskapet.

