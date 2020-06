VERDENSMESTER: Lewis Hamilton er regjerende Formel 1-verdensmester. Foto: XPB / XPB Images/Press Association Images

Lewis Hamilton kritiserer stjernenes taushet om George Floyd: – Jeg ser dere

Flere av spillerne i Bundesliga markerte i helgen sin støtte til avdøde George Floyd - men Formel 1-verdensmester Lewis Hamilton går nå til frontalangrep mot tausheten.

– Jeg ser de av dere som forblir tause, noen av dere de største stjernene, likevel forblir dere tause midt i urettferdigheten, skrev motorsportsstjernen på Instagram.

– Ikke et tegn fra noen i bransjen min - som selvfølgelig er en hvit-dominert idrett. Jeg er en av de få fargede, men står alene.

– Bare vit at jeg vet hvem dere er og jeg ser dere, skrev Lewis Hamilton, som har vunnet VM de tre siste årene.

Hamilton ble den første fargede verdensmesteren i Formel 1. Med sine seks VM-titler ligger han bare én bak den fremste gjennom tidene, Michael Schumacher.

– Det kan ikke bli fred før de såkalte lederne gjør endringer, skrev Hamilton, som understreket at han ikke støtter brenning og plyndring.

Flere idrettsstjerner har de siste dagene gått ut til støtte for George Floyd - men nesten alle er svarte - som dødsofferet i Minneapolis. Den oppsagte politimannen Derek Chauvin, som satte kneet på halsen til Floyd, er arrestert, siktet for uaktsomt drap.

Michael Jordan, som tidligere har vært kritisert for at han ikke tar stilling i politiske saker, sier i en uttalelse at han støtter protestene mot den inngrodde rasismen og volden mot ikke-hvite i USA.

– Vi har fått nok, skriver basketball-legenden.

I Bundesligakampene i helgen markerte flere spillere seg med protester:

* Erling Braut Haalands lagkamerater Jadon Sancho og Achraf Hakimi viste begge fram T-skjorter med påskriften «Rettferdighet for George Floyd» under kampen mot Paderborn lørdag.

* Det samme gjorde Marcus Thuram etter sitt første mål for Borussia Mönchengladbach søndag.

* Lørdag spilte Schalke-spilleren Weston McKennie med et armbind der det sto «Rettferdighet for George».

Tennisstjernen Serena Williams har også ytret seg på Instagram:

– Det verste er at dette er ikke noe nytt. Forskjellen er bare at denne gang er det filmet. Jeg har ikke ord, skrev hun.

Flere motorsportsfolk har etter Lewis Hamiltons kritikk tatt til orde mot rasisme.

– For å være ærlig, så var jeg ukomfortabel med å dele mine tanker om dette på sosiale medier, derfor har jeg ikke uttrykt meg før. Og jeg tok feil. Rasisme må møtes med handling, ikke taushet, skriver Ferrari-føreren Charles Leclerc på Twitter. Også Daniel Ricciardo, Lando Norris og Nicholas Latifi har også tatt til orde for støtte til George Floyd mandag, melder ESPN på Twitter.

Publisert: 01.06.20 kl. 12:46

