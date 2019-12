HISTORISK: For første gang er en kvinne på pallen i VM i Formel1. Fra v.: Jonas Andersson, Shaun Torrente og Marit Strømøy. Foto: Privat

Marit Strømøy hamler opp med gutta: Første kvinne med VM-medalje

Hun konkurrerer med gutta. I 2015 ble hun første kvinne med seier i en VM-runde. Nå har Marit Strømøy (43) blitt første kvinne med VM-medalje.

Sangeren – med blant annet deltakelse i Melodi Grand Prix – kan dermed dra hjem til jul med en bronsemedalje i bakbagasjen.

– Det er stort å være på pallen i Formel 1. Det hadde jeg ikke trodd, sier hun til VG fra Dubai. Den siste VM-runden gikk i Sharjah i De forente Arabiske Emirater.

– Det ble veldig nervepirrende. Jeg lå på 3. plass etter runden i Kina og hadde planer om å sikre bronsen. Men så fikk jeg totalhavari – mens jeg lå på 4. plass – og det ble nervepirrende minutter med venting på land mens de andre kjørte videre, forteller Marit Strømøy.

– Heldigvis gikk det – med ett fattig poengs margin.

Strømøy forteller at hun har 30 år bak seg i båtsporten, og dette er hennes beste sesong noen gang.

OLJA LYN: Det går fort når Marit Strømøy er i aksjon i Formel1. Men fikk motorhavari og måtte i spenning følge avslutningen av løpet fra land. Foto: Simon Palfrader

VM-sesongen startet i mars i Saudi-Arabia og etter løp i Europa og Kina ble den avsluttet i Emiratene. Sharjah er også stedet der Strømøy vant sin første VM-runde i 2015.

– Det var fire førere som kjempet om den siste plassen på pallen. Derfor er dette så gøy, sier Strømøy.

Det var Team Abu Dhabis Thani Al Qemzy som ble slått med ett fattig poeng av den norske kvinnen.

Shaun Torrente fra samme Team Abu Dhabi tok gutt med svenske Jonas Andersson på sølvplass.

– Nå er det bare å forberede seg til en ny sesong. Jeg håper at det er mulig å klatre et steg eller to, sier Marit Strømøy optimistisk.

Hun kjemper mot sterke pengekrefter. Det er store statseide team fra arabiske land som hun konkurrerer med.

– Vi er veldig stolte at vi med relativt sett små midler, men med hardt arbeid og dedikasjon kan hamle opp med de store, sier teamsjefn Craig Bailey i en pressemelding. Med i teamet er også Marits mann Andrea Colombo fra Italia som har bygget båten.

2020-sesongen starter i Saudi-Arabia i mars.

Publisert: 22.12.19 kl. 20:42

