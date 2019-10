MOTOR-FAMILIEN: Svenske Pernilla, svorske Oliver og norske Petter Solberg. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Oliver Solberg ute i Wales - men svensk-norsk kamp om «gullkalven»

LLANDUDNO (VG) Selv om Oliver Solberg (18) måtte bryte på fredagens første skikkelige etappe av VM-rallyet i Wales, er det kamp om «gullkalven» for fremtiden.

Nå nettopp







Både det norske og det svenske bilsportforbundet vil selvfølgelig ha Petter og Pernilla Solbergs sønn – som kanskje er en fremtidig verdensmester.

Fredag er det imidlertid en veldig skuffet 18-åring i Wales: Han måtte gi seg allerede på den første fartsprøven fredag med tekniske problemer.

Oliver Solbergs pressetalskvinne Sandra Evans opplyser til VG at han etter alt å dømme kjører igjen fra lørdag morgen, men får da syv minutter tillegg for hver etappe fredag og er følgelig sjanseløs sammenlagt. Derimot kan han få verdifull trening - og muligheten til å vinne enkeltetapper underveis lørdag og søndag.

les også Petter Solberg: – Jeg var fryktelig redd for å bli blind

Han fylte 18 år forrige uke. Inntil nå har han kjørt på lisens fra Latvias bilsportsforbund, fordi de har spesielle regler som gjør at han kunne kjøre rally også som 17-åring. Derfor har han hatt latvisk flagg foran navnet sitt.

Nå i Rally Storbritannia debuterer altså Oliver Solberg – med et svensk flagg på vinduet. Svensk som mamma Pernilla.

Men i alle papirer fra VM-arrangørene sto han konsekvent som norsk. Norsk som pappa Petter. Inntil dette ble endret til Sverige torsdag kveld.

les også Supertalentet Solberg tok lappen og reddet VM-debuten: – Har aldri vært så nervøs

Oliver Solbergs pressetalskvinne Sandra Evans bekrefter overfor VG at han har svensk rallylisens i helgens VM-løp.

– Det har vært mye mas om dette. Men han representerer Sverige her, sier Petter Solberg.

– Uansett så er det han selv som må bestemme for fremtiden.

Oliver Solberg sto som norsk på arrangørenes lister - inntil det ble endret torsdag kveld. Foto: Fra startlisten

– Ja, nå bestemmer han, sier mamma Pernilla Solberg.

– Se, han har jo bare svensk flagg, sa farmor Tove Solberg da hun så bilen torsdag.

les også Dennis Olsen mistet kamerat i dødskrasjen: – Jeg trodde det nesten ikke

Generalsekretær Hallgeir Raknerud i Norges Bilsportforbund sier til VG:

– Vi ønsker selvfølgelig at han skal kjøre på norsk lisens. Men vi driver ikke akkurat som Qatar og Bahrain og andre land og nærmest kjøper idrettsutøvere.

– Vi har hatt en dialog med både Oliver og Petter rundt dette, og vi har så absolutt en plass for ham i vårt landslag «Team Norway» uten at vi vil pålegge han forpliktelser. Men han kan være med på sine egne premisser.

les også Historisk hat trick av norske Dennis (16)

Raknerud fortsetter:

– Vi ønsker ikke at det skal bli et forstyrrende moment for Oliver at han må ta et vanskelig valg. Dette må være noe han selv velger. Han er tross alt svensk statsborger per i dag, og vi har, og vil fortsatt ha, et utmerket forhold både til det svenske bilsportforbundet og familien Solberg uansett.

– Hva sier du om at han var norsk på startlistene her i VM?

– Svært mange utenfor Norges og Sveriges grenser regner Oliver som norsk på grunn av at han er Petters sønn, og Oliver har også norske sponsorer og får mye oppmerksomhet i Norge, med blant annet filmen «Born To Drive», så jeg ser ikke bort fra at det ville være en fordel for Oliver å kjøre med norsk flagg på bilen. Men dette må han velge selv, og vi ønsker ikke å være med på å gjøre dette til en sak som forstyrrer hans hverdag og hans karriere, avslutter Raknerud.

les også Petter Solberg slo sønnen i finalen

Hans svenske kollega Anna Nordkvist vil selvfølgelig at han skal kjøre for Sverige:

– Svensk Bilsport ser det som veldig positivt om Oliver velger å kjøre og konkurrere for Sverige, melder generalsekretæren i Svenska Bilsportförbundet til VG.

– Han er et talent utenom det vanlige og har gode forutsetninger for å få internasjonal suksess.

– Men valget av hvilken land han skal konkurrere for, ligger naturligvis på Oliver selv, fastslår Anna Nordkvist, og minner om at han som junior har vært en del av den svenske landslagssatsingen.

Oliver Solberg bodde flere år i Monaco, men familien flyttet for ti år siden til Mitanderfors, som ligger i Sverige – men der du kan se inn i Norge ...

PS: Alle Oliver Solbergs fire besteforeldre – fra hver sin side av grensen – er på plass i Wales for å se VM-runden.

Publisert: 04.10.19 kl. 10:33







Mer om