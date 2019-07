SEIERSGLIS: Oliver Solberg var overrasket over det han presterte da han for første gang møtte de beste i verden i helgens Rally Estland. Foto: Privat

Solbergs sønn (17) imponerte verdensstjernene: – Han kjørte grisefort

17 år gamle Oliver Solberg – sønn av sin verdensmester-far Petter – sjokkerte alle i helgens Rally Estland. – Han kjørte grisefort, sier den norske VM-stjernen Andreas Mikkelsen (30) til VG.

Mikkelsen – og en rekke av de andre VM-toppene – benyttet dette rallyet som en gjennomkjøring før neste VM-runde, Rally Finland.

Likevel klarte Oliver Solberg å bli nummer syv totalt – og vinne den såkalte R5-klassen, der det også var mange VM-førere på plass.

– Jeg konkurrerte mot de beste i verden. Og så går det så sykt bra. Jeg skjønner det ikke selv, sier Oliver Solberg til VG.

Han er altså bare 17 år og har derfor ikke førerkort. Etter latviske regler har han likevel lov til å kjøre løp, og han kjører derfor med latvisk flagg. I Estland derimot hadde han ikke lov til å kjøre på vanlig vei.

FLØY HØYT: Arrangørene hadde bygd opp hopp på veiene i Estland. Her er Oliver Solberg i et av hoppene lørdag. Foto: Privat

– Kartleseren min måtte kjøre transportetappene. Jeg kjørte bare fartsprøvene, forteller Oliver Solberg.

Andreas Mikkelsen, som er fabrikkfører for Hyundai og Norges største rallystjerne i øyeblikket, synes det er moro å se. Han er klar på at Oliver Solberg i helgen beviste hva han er god for:

– Det har vært vanskelig å vite nivået på det han har kjørt til nå, men i helgen møtte han jo folk som til daglig kjører VM. Og han slår dem! Jeg er ekstremt imponert om det Oliver har imponert, sier Andreas Mikkelsen, som ble nummer totalt, bare slått av hjemmefavoritten Ott Tänak.

– Oliver kjørte jo grisefort, fastslår Mikkelsen.

Oliver Solberg i VW Polo var bare drøyt tre minutter dårligere enn Mikkelsen. Det er han ekstremt fornøyd med.

– Jeg vet ikke hvor stort spranget skal være fra meg og opp til de med VM-biler. Men de sier at det er bra!

MED MAMMA OG PAPPA: Pernilla og Petter Solberg var også på plass i Estland. Her er de tre fotografert på premieren på filmen om Oliver Solberg. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Hvor mange færre hestekrefter har du?

– Tja, det er vel et sted mellom 50 og 100 hestekrefter mindre. Men først og fremst har de bedre aerodynamikk, noe som gjør at de kan holde høyere fart i svingene, sier Oliver Solberg.

Pappa Petter Solberg innrømmer overfor VG at det var en del tårer i familien Solberg da de så Olivers prestasjon i helgen.

– Hva skal jeg si? utbryter pappa når VG spør om hans følelser.

Petter Solberg avslører at de hadde «et lite møte» med Oliver etter første fartsetappe, der han banket konkurrentene i klassen sin og var rett bak førerne med omtalt VM-bilene.

– Vi fant ut at han kunne ta det litt roligere videre i rallyet, smiler Solberg senior.

– Det er det beste jeg har gjort. Jeg forstår ikke at det er mulig, sier Oliver Solberg på telefonen fra Estland.

– Er du klar for VM-debut til høsten når du blir 18 år?

– Ingenting er klar, og jeg har mye igjen å lære. Men farten er der, innrømmer 17 -åringen, som ble lettere sjokkert over hoppene i Rally Estland. Arrangørene hadde nemlig bygd opp hopp spesielt på veien.

– Vi hoppet nok minst 40 meter på det lengste, mener Solberg junior.

Andreas Mikkelsen ble altså nummer to, noe som tyder godt for fortsettelsen etter at første halvdel av 2019-sesongen har vært tung.

– Hyundai har alltid slitt i Finland, men gjennom løpet her i Estland håper vi å ha funnet ut hvordan vi skal takle det. Jeg slet i Finland i fjor, men følelsen nå er veldig bra. Jeg har store forhåpninger, sier Mikkelsen om Rally Finland, som starter 1. august og er kjent som et rally med ekstrem fart på finske grusveier.

