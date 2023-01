Audi kjøper andel i Sauber: − Viktig milepæl på veien mot Formel 1

Den tyske bilgiganten Audi har tatt seg inn på eiersiden hos motorprodusenten Sauber. Etter planen skal Audi ha et eget lag i Formel 1 fra 2026 -sesongen.

Det er Sauber selv om bekrefter at Audi har kjøpt en minoritetsandel i selskapet.

Ifølge flere medier vil oppkjøpet gradvis fortsette inntil Audi kontrollerer 75 prosent av Sauber-konsernet.

– Dette er en viktig milepæl på veien mot Audis inntreden i Formel, står det i en uttalelse fra Sauber.

For tiden konkurrerer Sauber i Formel 1 under Alfa Romeo-navnet. Om tre år skal Audi ha et lag klart til å entre verdens største motorsportkonkurranse. De skal selv utvikle motoren, mens Sauber bygger chassiset som en «strategisk partner».

Audi uttalte i fjor at de ønsket seg inn i Formel 1 ettersom de nye tekniske forskriftene fra 2026 vil gjøre bilene på startfeltet like kraftige. F1 har de siste ti årene vært dominert av lagene Mercedes og Red Bull takket være deres omfattende budsjetter.

Sauber (Alfa Romeo) på den andre siden har ikke kunnet konkurrere på samme nivå, men med nye eiere kan det endre seg.

– Vi ønsker å være i en posisjon til å kunne kjempe om seirer etter tre år, sa administrerende direktør Adam Baker i Audi Formula Racing til nyhetsbyrået DPA i desember.

De nye forskriftene gjør også at bilene vil bruke mindre energi og produsere null CO2-utslipp.