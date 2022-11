FERDIG: Matti Binotti er her sammen med Charles Leclerc (t.h.) på Monza-banen hjemme i Italia i september 2022.

Ferrari-sjefen er ferdig: − De har rotet det bort

Ferraris Formel 1-sjef Mattia Binotto (53) er ferdig i jobben. Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen er ikke overrasket - men er usikker på hvor fornuftig det er.

Ferrari kunngjør selv tirsdag at de har «akseptert oppsigelsen til Mattia Binotto».

53-åringen har vært i jobben i bare fire Formel 1-sesonger.

Det var store forhåpninger til Ferrari før 2022-sesongen. Det endte med 2. plass til Charles Leclerc og 5. plass til Carlos Sainz jr.

– Dette er på en måte ikke uventet med tanke på at Ferrari rotet bort muligheten til å kjempe om VM-tittelen i år, sier Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen til VG.

– De har en veldig god bil, men har rotet det bort med dårlig strategi og tekniske problemer.

– Er riktig å sparke Binotto nå?

– Det er litt risikabelt. Se på Red Bull-sjef Christian Horner og Mercedes-sjef Toto Wolff - de har hatt disse jobbene over mange år. I Schumacher-æraen var Jean Todt Ferrari-sjef over lang tid. Det tok mange år før det løsnet under Todt. Så ofte kan det være nødvendig å ha is i magen.

– Så jeg er ikke overrasket over Binotto er ferdig, men vi vet ennå ikke hvor lurt det er.

Mattia Binotto har jobbet i Ferrari-systemet i 28 år, men bare siden 2019 som toppsjef for Formel 1-teamet.

Flere ganger i 2022-sesongen har det vært kritikk mot både sjefer og førere i Ferrari:

En rekke strategiske feilvalg i Monacos Grand Prix, der Ferrari-duoen Charles Leclerc og Carlos Sainz sto i de to beste startsporene - men endte som nummer fire og to.

I Nederlands Grand Prix var ikke det venstre bakhjulet klart da Carlos Sainz var inne til sitt første depotstopp.

Flere ganger, blant annet på Silverstone, ble det bråk rundt Ferraris bruk av teamordre.

Gang etter gang måtte Charles Leclerc bryte fra tetposisjon.

– Jeg vil takke Mattia for hans mange flotte bidrag gjennom 28 år med Ferrari og spesielt for å lede teamet tilbake til en konkurransedyktig posisjon i løpet av det siste året, sier Ferraris konsernsjef Benedetto Vigna i pressemeldingen.

– Jeg forlater Ferrari med med ro og overbevisning om at jeg har gjort alt for å nå de målene som er satt, sier Mattia Binotto selv.

– Jeg tror dette er det riktige skrittet nå, selv om det har vært en vanskelig avgjørelse.