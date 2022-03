TUNG DEBUTHELG: Lite gikk Dennis Haugers vei søndag. 19-åringen gjorde sine saker bra ute på asfalten, men inne på depoet ble det krøll.

Kjempenedtur for Dennis Hauger i Formel 2: Måtte bryte i Bahrain

Dennis Hauger (19) fikk en verst tenkelig start på søndagens løp i Bahrain. Etter startproblemer kjørte han seg kraftig opp - før trøbbel i depoet satte en tidlig stopper på Formel 2-løpet.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

19-åringens første hovedløp som Formel 2-fører kunne knapt startet på verre vis: Hauger skulle starte fra P15 etter fredagens kvalifisering, men under oppvarmingsrunden fikk han problemer.

Han skal ha slitt med å få start på bilen, og mens de andre begynte å varme opp dekkene ble Hauger stående igjen og bilen måtte trilles inn til depoet.

Dermed måtte Hauger starte fra pit lane.

Prema Racing-føreren startet derfor sist, men kjørte seg raskt oppover og var på vei mot en topp ti-plassering, og kjempet også om sine aller første F2-poeng. Så gikk alt galt for nordmannen igjen:

I runde 28 av 32 kjørte Hauger inn til depoet, og mens han var inne til pit stop fikk Prema Racing-føreren nye problemer. Etter å ha fått på nye dekk fikk han grønt lys fra mekanikerne, men med en gang han begynte å kjøre mistet han venstre forhjul.

– Det var lagets valg. Vi skulle forsøkte å utnytte nye dekk de siste rundene. Jekken gikk ned, og jeg fikk grønt lys. Det var en liten feil av laget. Litt kjipt, men jeg må ta med meg det positive fra løpet, jeg kjørte bra underveis og jeg tror jeg kunne tatt en sjuendeplass. Jeg gjorde jo ikke noe galt, sa Hauger til Viaplay.

Det hele endte med at det dårlige dekkskiftet ødela hele løpet for Hauger.

Prema Racing måtte trekke bilen tilbake, Hauger måtte bryte løpet og 19-åringen så frustrert ut inne på depoet.

– Da ble det altså ingen poeng og løpet var over for Hauger. Det så veldig lovende ut i dette løpet, men så gikk det over, Men dette var ikke Hauger sin feil, teamet i Prema har en del ting å fikse opp i, sa Viaplay-kommentator Atle Gulbrandsen.

– Det var utrolig uflaks for Dennis at dette skjedde rett før hovedløpet. Det var rett og slett helt krise for ham, la kommentatoren til.

Flere, deriblant motorsport-journalisten Kunal Shah, lot seg imponere av nordmannens kjøring før han måtte bryte løpet:

ART Grand Prix-fører Théo Pourchaire vant løpet i Bahrain foran Liam Lawson og Jüri Vips.

Under lørdagens sprintløp endte Hauger på en 9. plass og havnet dermed like utenfor plasseringene som gir poeng.

Hauger har hatt en krevende debuthelg i Formel 2: Fredagens kvalifisering endte nesten i straff etter en nesten-kollisjon på vei inn i depoet.

– Jeg må ta det som en læringshelg, sa Hauger til Viaplay etter fredagens kvalifisering.

Selv om åpningshelgen ikke ble den beste for Hauger har han tolv løpshelger til. Neste sjanse kommer i Saudi-Arabia neste helg.

PS! Fra klokken 16.00 kan du følge sesongens første Formel 1 Grand Prix fra Bahrain i VGs nye livesenter. Ferrari-fører Charles Leclerc starter i pole position foran regjerende verdensmester og Red Bull-fører Max Verstappen.