FORMEL-TOPPER: Michael Schumacher og Max Verstappen.

Formel 1-sjefen om Verstappen: − Minner om Schumacher

Max Verstappen (24) har tatt et lite grep om VM-tittelen. Sjefen for Formel 1 mener at han minner om legenden Michael Schumacher (52).

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: Nå nettopp

Ross Brawn (66) vet hva han snakker om. Han jobbet med Schumacher til alle de syv VM-gullene – både de to i Benetton og de fem strake titlene for Ferrari. Nå er han sportssjef i Formel 1-sirkuset.

Verstappen hadde bare tredje beste startspor i Mexico i helgen, men presterte en vanvittig start der han passerte begge Mercedes-bilene, bremset sist av alle inn i første sving – og tok en ledelse han aldri ga fra seg resten av løpet.

Red Bull-sjefen Christian Horner fortalte etterpå om hvordan Verstappen hadde brukt mye tid på å vurdere alle mulige strategier han kunne bruke i starten. Brawn ser likheten med Schumacher i sin spalte på Formel 1s hjemmeside:

– Dette minner meg om hvordan Schumacher pleide å gå lange turer langs banen på torsdagene i løpshelgene. Han studerte svinger og lette etter rømningsveier i tilfelle noe skulle gå galt. Det ga ham økt selvtillit til å ta aggressive trekk.

– Starten formet løpet. Max kom seg forbi begge Mercedes’ene og så spant Valtteri rundt. Derfra og ut ble forskjellen som vi trodde eksisterte mellom Red Bull og Mercedes, synlig igjen.

– Max hadde selvtilliten til å avgjøre inn i første sving.

Lewis Hamilton uttrykte på sosiale medier sin skuffelse over at Bottas hadde «holdt døren åpen» for at Verstappen kunne kjøre forbi dem og som nummer én inn i første sving.

Dagen etter modererte imidlertid briten seg:

– Vi har alle dårlige dager. Vi er et team og vi vinner og vi taper sammen. Det er ikke en enkelt person som har ansvaret om vi vinner eller taper. Vi gjør det godt eller dårlig sammen, skrev Hamilton og omtalte finnen som «bro».

Mercedes-sjefen Toto Wolff antydet imidlertid også kritikk mot Valtteri Bottas:

– Kanskje kunne vi ha forsvart oss litt bedre på venstre side, sa østerrikeren til Sky. Det var på den siden Verstappen passerte Bottas og kjørte opp i ledelsen.

– Valtteri var nøye med å følge med på at det ikke skjedde noe med Lewis. Men han skulle ha svingt over der. Det skulle ikke ha skjedd.

PS: Michael Schumacher var utsatt for en ulykke da han sto på ski i Frankrike i romjulen 2013. Han ble alvorlig skadet – men det er fortsatt ikke kjent detaljer rundt helsesituasjonen hans.