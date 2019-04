SLUTT: Petter Solberg skal ikke lenger bremse sist inn i svingene. Foto: Colin McMaster McKlein

Petter Solberg legger opp som VM-fører

Petter Solberg (44) innrømmer at sykdommen har tatt på. Nå har Norges største motorsportsstjerne noen gang bestemt seg for å dra på håndbrekket. Han legger opp som VM-fører - både i rally og rallycross.

Det fremgår av en pressemelding som er sendt ut onsdag morgen.

– Det er en spesiell dag for meg etter så mange år i verdenseliten, sier Solberg til VG.

Han understreker at lungesykdommen Sarkoidose ikke er noe problem nå, men at det har «tatt hardt på de siste par årene».

– Betyr det at du blir borte fra motorsporten for godt?

– Nei, nei! Nå skal jeg følge opp Oliver. Og drømmen er også å drive et VM-team i rally eller rallycross sammen med en bilfabrikk etter hvert. Men nå skal jeg først slappe av litt og reflektere. Det blir godt å slippe opp på gassen litt.

– Samtidig har jeg også lyst til å bruke erfaringen min til å hjelpe andre til å bli verdens beste i bilsport. Bare spør meg, oppfordrer Petter Solberg.

I over 20 år har han operert i verdenstoppen. Det endte i fem VM-titler. Tre av dem var individuelle - én i rally og to i rallycross. Solberg er den eneste i historien med med VM-titler i to forskjellige bilsportdisipliner. Han har trolig tjent flere hundre millioner kroner i sin karriere. Heretter skal han ikke lenger være den som bremser sist inn i svingene.

NY GENERASJON: Sønnen Oliver blir 18 år til høsten. Da kan han til og med kjøre bil på vanlig vei. Han er kanskje et enda større talent enn faren var. Foto: Frode Hansen

– Nå legger jeg opp som VM-fører, fastslår 44-åringen.

– Petter Solberg har betydd enormt mye for norsk bilsport. Han har vært vår ener siden han vant sitt første VM-løp i 2002 i Wales, sier Hallgeir Raknerud, generalsekretær i Norges Bilsportforbund.

– VM-tittelen året etter snudde alt på hodet. Da tok det virkelig av. Vi har ikke hatt noe lignende. Martin Schanche var stor, men med Petter ble det noe helt nytt i en helt annen medieverden.

– Hvorfor er han blitt så populær?

– Petter har alltid vært så jordnær. Derfor har han kommet inn i den norske folkesjela. Han har skaffet enormt med oppmerksomhet til bilsporten.

Raknerud mener at Solberg ikke bare har vært et forbilde for dem som har drevet med de samme bilsportene som han selv, rally og rallycross, men også de som i dag gjør karriere i asfaltracing - som supertalentet Dennis Hauger og Porsche-føreren Dennis Olsen.

– Mads Østberg og Andreas Mikkelsen tråkket rett i fotsporene til Petter, og nå har vi fått Ole Christian Veiby. Norge har faktisk klart å holde seg i verdenstoppen i rally helt siden Petter kom dit for 20 år siden.

Petter Solberg blir ikke helt borte som fører. Han har planer om å kjøre noen løp for moro skyld, for eksempel Goodwood-festivalen i England og det kjente bakkeløpet i Målselv.

Samtidig må han innse at sønnen Oliver snart er i ferd med å kjøre fortere enn ham.

– Det er ikke lett å innse det, smiler pappa.

