Max Verstappen har slitt med magesykdom de siste dagene.

Verstappen sykdomsplaget før Formel 1-løp

Formel 1-stjernen Max Verstappen (25) har hatt en kjip oppladning med magevirus i forkant av Saudi-Arabias Grand Prix.

Red Bull-fører Verstappen vant det første Formel 1-løpet i Bahrain for snaut to uker siden på overlegent vis, men foran løpet i saudiarabiske Jeddah har 25-åringen hatt magevirus. Det førte til at han måtte stå over mediedagen og banekjøring torsdag.

Etter planen vil han være klar til trening fredag, skriver han på Twitter.

«Jeg føler meg bra igjen etter å ha vært syk noen dager. Derfor måtte jeg utsette flyet mitt en dag og er ikke på banen før fredag», skriver han.

Laget tilføyer at de har blitt enige med Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) om at Verstappen står over torsdagens forpliktelser.

«Max har slitt med et magevirus over de siste par dagene, og etter enighet med Fia vil han ikke være på banen i dag», skriver Red Bull i en uttalelse.