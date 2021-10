VM-FØRER: Oliver Solberg.

Oliver Solberg rykker opp som VM-fører: − Nå blir vi mest foreldre

Foreldrene Pernilla og Petter innser at Oliver Solberg (20) forsvinner ut av deres kontroll når han fra 2022 avanserer til Hyundai-fører i den mest prestisjefylte VM-klassen i rally.

Av Ole Kristian Strøm

Publisert: For mindre enn 20 minutter siden

Den sørkoreanske bilfabrikken offentliggjør onsdag morgen planene for Solberg junior for 2022-sesongen: Det betyr at 20-åringen nå skal kjøre såkalt WRC-bil, altså hovedklassen i VM, som tredjefører for Hyundai, bak Ott Tänak og Thierry Neuville.

Etter det VG erfarer handler det om åtte-ni løp i 2022.

– Jeg skal dele bil med Dani Sordo, sier Oliver Solberg selv. Han vil ikke si hvor mange løp spanjolen skal steppe inn for ham.

– Dette er veldig kult. Det er utrolig egentlig. Det er ganske sykt egentlig - at jeg nå er i et WRC-team bare fire år etter at jeg begynte å kjøre rally.

– Hva skal du gjøre i de løpene der Sordo kjører?

– Da skal jeg enten kjøre en fjerde bil eller 2021-modellen.

Oliver Solberg har i utgangspunktet kjørt i den nest beste klassen, WRC2, i 2021, men har også fått prøve seg i WRC.

FAMILIEN: Oliver Solberg sammen med mamma Pernilla og pappa Petter.

– Neste år blir det ingen kjøring i WRC2, bare WRC.

– Vi har snakket lenge om dette. Hyundai mente at det var riktig å ta neste steg. Vi prater også om fremtiden etter 2022, men der er det ikke kommet noe på papiret, forteller Oliver Solberg.

Han er altså bare 20 år. Pappa Petter ble verdensmester i en alder av 29 år.

– Den yngste verdensmesteren til nå har vært 27 år, sier pappa Solberg.

– Klart jeg er stolt over det Oliver har oppnådd. Det har gått veldig fort.

– Hva betyr denne kontrakten for resten av familien?

– Dette er en ny reise. Pernilla og jeg trekker oss litt tilbake. Ansvaret ligger hos Hyundai. Nå blir vi mest foreldre. Det blir veldig spennende, sier en emosjonell Petter Solberg.

Oliver Solberg mistet nylig sin kartleser Aaron Johnston.

– Det er ennå ikke avgjort hvem som blir ny kartleser.

Neste sesong innføres det hybrid-biler i rally-VM.

– Det har ikke noe å si for kjøringen, men det er veldig positivt, for vi trenger å få inn flere bilfabrikker i VM, sier Solberg junior.

– Det er spennende å skulle være med på en ny æra for rally-VM.

Pappa Petter ble verdensmester i 2003, den eneste nordmann som noen gang har tatt gull i den mest prestisjefylte klassen. Mads Østberg/Torstein Eriksen vant i fjor den nest beste klassen.

Oliver Solberg «rullet» i Finland sist helg og har slitt den siste tiden.

– Det er noe du må gjennom. Du kommer ikke unna sånt som rallyfører. Det gikk lenge nesten for perfekt for Oliver. Det er greit å få noen nedturer nå. Det er tøft for ham, men han må være tålmodig, er rådet fra pappa.