Norges VM-stjerne trodde han kunne vinne gull i helgen. Men så sjekket han reglene.

Da Mads Østberg (32) dro til Sardinia, trodde han at det var mulig å avgjøre VM denne helgen. Men da Citroën-føreren sjekket reglene nærmere, viste det seg at det er umulig.

– Sånn er det. Vi må bare fortsette å vinne, så skal det gå bra. Men jeg kan ikke vinne VM totalt i helgen, sier Mads Østberg til VG.

Tidligere i uken sendte teamet ut en pressemelding der det sto at «Mads Østberg og kartleser Torstein Eriksen i Citroën C3 R5 håper å sikre seg verdensmestertittelen når de skal kjøre Rally Italy Sardegna førstkommende helg».

Da VG hadde kontakt med Østberg torsdag morgen, var han mer usikker. Og torsdag kveld sendte han oss en melding der sto at «da har FIA bekreftet det vi ikke ønsket å høre».

Mads Østberg kjører den nest mest prestisjefylte VM-klassen, WRC2. Om han vinner, er han den første norske verdensmester i rally siden Petter Solberg i 2003.

Poenget er at Østberg har trodd at fire av fem VM-runder telte. Og at det ikke var mulig å kjøre flere enn fem.

Men nå viser det seg at fem VM-runder teller – og at det er lov å kjøre flere (det er i alt syv runder i denne klassen).

Østberg selv kan ikke rekke flere enn fem VM-runder. Han har kjørt tre – og vunnet alle (Monaco, Sverige og Estland), mens Henning Solbergs svenske stesønn Pontus Tidemand (29) har kjørt fire – og har flere poeng enn Østberg.

Nå viser det seg at svensken også har muligheten til å slå nordmannen – om ting går hans vei og han skal kjøre den siste VM-runden, i Belgia.

– Jeg vet ennå ikke om jeg skal kjøre i Belgia, sier Pontus Tidemand til VG.

– Ikke engang om du kan bli verdensmester?

– Det er ikke umulig. Men jeg tar løp for løp, sier Skoda-føreren.

Østberg hadde en særdeles trøblete første dag på Sardinia – med drift bare på bakhjulene. Derfor ligger han i øyeblikket an til å tape mye til Pontus Tidemand i VM-sammendraget – men mye kan skje i resten av helgen.

Mads Østberg har hatt en knallsesong i sin Citroën C3.

– Mads er overlegent god, sier Petter Solberg når vi snakker med ham på telefon fra Italia, der han følger sønnen Oliver.

– Det ville være moro om Mads tar VM-gull – som den første nordmann etter meg.

Petter Solberg vant riktignok den mest prestisjefylte VM-klassen, WRC blant venner, mens Østberg kan vinner WRC2, der bilene ikke er like ekstreme.

Men for Citroën-fabrikken betyr seieren mye, etter som de nå satser utelukkende på Østberg og ikke i den «grommeste» klassen.

Solberg sitter i bilen når vi snakker med han. Han vil advare Østberg mot ekstreme forhold på Sardinia:

– Det er så j ... vanskelig. Så smalt, så mange steiner. Så mye som kan skje.

Østberg kjører altså i WRC2-klassen, som er såkalte R5-biler med støtte fra en bilfabrikk. Oliver Solberg kjører i WRC3, der det er såkalte «privatteam», men de samme type biler.

– Er du skuffet over deltagelsen i din klasse – det har ikke vært så mange ...

– Jeg skulle gjerne sett at mange var med. Det har vært mye forvirring om disse mesterskapene, og de har prøvd å strukturere det. Men det er tross alt fire bilmerker med, og jeg er den eneste fra Citroën.

– Oliver er selvfølgelig i massevis kvalifisert for å kjøre i klassen vår.

PS: Ole Christian Veiby og Eyvind Brynildsen kjører i samme klasse som Mads Østberg – men ligger foreløpig som nummer fem og seks totalt.

Publisert: 09.10.20 kl. 18:44

