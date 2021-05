HEFTIG: Fredrik Aasbø i aksjon med sin Toyota GR Supra i 2020. Foto: Toyota Racing/Larry Chen

Nå kan du se Aasbø sladde på VG+

Ingen sladder kulere gjennom svingene enn Fredric Aasbø (35). Nå kan du følge ham på VG+ gjennom sesongen.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

For hvert løp i såkalt Formula Drift skal VG+ ha en høydepunktsending – forhåpentligvis med nordmannen som frontfigur – nok en gang.

Her ser du sendingen fra helgens løp i Atlanta.

35-åringen fra Ski, som nå er bosatt delvis i Tomter og delvis i San Diego i California, er nemlig tidenes fører i Formula Drift. Han står med 15 seirer i karrieren, mens den nest beste, Vaughn Gittin Jr, har 12.

Han tok sine to første seirer i 2014 og de to siste i den spesielle corona-sesongen 2020. I 2015 vant han også mesterskapet sammenlagt.

Sladdekongen er populær i Formula Drift-landet USA, men også hjemme i Norge, der Aasbø trekker tusener til de jevnlige Gatebil-arrangementene.

– Han er idrettsutøver 2.0. Han får ikke så mye dekning på NRK og i papiravisene, og ikke så mange over 50 år vet hvem Fredric er. Men når du se på sosiale medier og antall følgere, så ser vi hvor populær han er blant unge, sier Atle Gulbrandsen, sportssjef i Norges Bilsportforbund.

– Fredric har for eksempel langt flere følgere på Instagram enn Viktor Hovland.

Aasbø er også kjent som stuntmann i Børning-filmene.

– Vi vet at vi har to gode utfordrere til mesterskapet, sier teamsjefen Stephan Papadakis om Aasbø og hans teamkollega Ryan Tuerck.

Fredric Aasbø og kjæresten Hunter Taylor på Rudskogen i 2019. Hun er også drifting-fører. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

Fredric Aasbø fikk i 2020 en ny bil å «leke» seg med. Han kjørte tidligere en «mann-med-hatt-bil», men skiftet til den ferske Toyota GR Supra.

– Karosseriet mellom hjulene er originalt, og vi bruker også den originale treliters motoren. Men den er trimmet etter alle kunstens regler, forteller Aasbø fra San Diego.

Vi snakker om 1000 hestekrefter, omtrent tre ganger så mye som originalen.

Det er meningen av det skal gjennomføres åtte løpshelger i Formula Drift i 2021 – med en blanding av gamle kjente og nye baner rundt i USA.

Papadakis-teamet ble etablert i 2004 og er det mestvinnende i Formula Drift-historien. Tanner Foust, ikke ukjent for mange nordmenn, vant mesterskapet for dette teamet både i 2007 og 2008, og så altså Aasbø i 2015.

– Formula Drift virker litt «alt er lov»?

– He-he, all annen motorsport er jo så «striglet», så jeg synes det er moro med «alt» er lov i drifting. Men det er et strengt dekkreglement, som gjør at alle teamene er konkurransedyktige, mener Fredric Aasbø.

PS: Fredric Aasbø ble i sin tid satt på 97. plass av VG-juryen på 100-listen i 2014. Leserne stemte ham opp til 2. plass!