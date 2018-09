Norgesmesteren i drama: – Glad vi kunne gå ut for egen maskin

MOTORSPORT 2018-09-22T18:15:43Z

Anders Pettit Grøndal (34) var allerede norgesmester før lørdagens NM-avslutning i Rally Hedemarken. Det skulle vise seg å være en fordel.

Publisert: 22.09.18 20:15

For Grøndal og kartleser Roger Eilertsen (35) fikk noen rundkast på Hedmark-veiene som de sent vil glemme. Dramaet skjedde på den fjerde fartsetappen.

– Den verste smellen i min karriere, sier Anders Pettit Grøndal til VG. Det sier ikke så lite, for Buskerud-karen er etter hvert blitt en veteran, som innkasserte sitt 13. NM-gull totalt med årets rallyseier.

– Alt gikk egentlig fint, og vi kjempet om seieren i løpet. Men i svingen over en bakketopp mistet bilen litt marktrykk. Bakenden gled ned i grøfta. Mot slutten av grøfta var det et rør som gjorde at rullingen startet.

Som videoen viser, gikk det kast i kast. Under selve krasjen blir det ikke sagt noe, men rett etter at bilen har stoppet opp, kan vi høre Grøndal spørre sin kartleser:

– Er du ok?

– Ja, får Eilertsen frem.

– For sikkerhets skyld ble vi sendt i ambulanse til legevakta på Hamar for sjekk. Så var vi til observasjon i to timer, så ny sjekk, så ble vi sendt hjem, forteller Grøndal til VG.

Ingen av dem har pådratt seg brudd eller andre alvorlige skader.

– Hvordan kan et slikt rundkast gå så bra?

– Det gikk fort, og det var mange harde smeller. Jeg er utrolig glad for at Ford har bygget en så sterk rallybil som gjorde at Roger og jeg kunne gå forslåtte ut av bilen for egen maskin. Legesjekken viste at vi er ok.

Grøndal forteller også at mobiltelefonene deres ble kastet ut av bilen under krasjen.

Anders Pettit Grøndal var altså sikret NM-gullet i den mest prestisjefylte klassen allerede før lørdagens løp.

NM i rally består av seks løp: Sigdalsrally, Rally Finnskog, Numedalsrally, Rally Sørland, Aurskog-Høland rally og Rally Hedemarken.

Vinner av lørdagens NM-løp ble Frank Tore Larsen/Torstein Eriksen i Ford Fiesta. De var nærmere tre minutter raskere enn Oddbjørn Røed/Haakon Sande.

Blant de tohjulsdrevne bilene vant ekteparet Morten og Merete Storsveen foran Lars Martin og Mads Ola Stensbøl, barnebarna til den tidligere toppidrettssjefen Bjørge. Stensbøl-brødrene tok samtidig NM-gull.

NM-vinnere 2018:

Internasjonal med 4WD: Anders Pettit Grøndal.

Internasjonal med 2WD: Lars Martin Stensbøl.

Nasjonal med 4WD: Kenneth Johnsrød.

Nasjonal med 2WD: Mats Peder Hvambsahl.