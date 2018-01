DRAMA: Sebastien Loeb (nederst) kikker oppgitt på bilen og registrerer at hans kartleser Daniel Elena (t.h.) ligger på sanden og har store smerter. Foto: Franck Fife / TT / NTB scanpix

Loeb ute av Dakar-rallyet: – Kartleseren min skrek av smerte

Publisert: 11.01.18 00:19

MOTORSPORT 2018-01-10T23:19:17Z

Her ligger Sebastien Loebs kartleser Daniel Elena med store smerter i sanddynene. De må begge innse at drømmen om Dakar-seier er over for i år.

– Kartleseren min skrek av smerte hvis jeg kjørte fortere enn 30 km/t. Vi kunne ikke fortsette slik, forklarte Sebastien Loeb til de ventende journalistene i depotet.

– Han har veldig vondt. Jeg vil ikke tvinge ham til noe.

Daniel Elena har vært Loebs trofaste kartleser i mange år.

45-åringen fra Monaco fikk seg et kraftig slag da Loeb traff et stort hull i sanddynene.

Etter at Petter Solberg ble verdensmester i rally i 2003, tok Sebastien Loeb ni VM-titler på rad fra 2004 til 2012. Mange «pensjonerte» VM-førere tar Dakar -rallyet som en utfordring. Petter Solberg har flere ganger takket nei, men Loeb i år gjorde sitt tredje forsøk på å vinne. Uten å lykkes.

Loeb (43) vant tirsdagens etappe i årets Dakar-rally, og var «bare» syv minutter bak lederen, Dakar-legenden Stephane Peterhansel (52). Nå har veteranen alle muligheter til en ny seier.

Den femte etappen gikk mellom San Juan de Marcona og Arequipa. Fartsprøven var på 268 km, mens hele etappen var over 900 km lnag.

Igjen handlet alt om sand, sand, sand. Allerede etter et par kilometer ble Loeb stående fast. Det gjorde også en annen tidligere rallyverdensmester, Carlos Sainz.

Begge tapte verdifull tid før de kom løs, og Loeb måtte altså bryte på grunn av kartleserens skade.

– Sanden var ekstrem løs. Vi kjørte etter Nasser Al Attiyah. Han kjørte over en sanddyne, og vi fulgte etter. Men jeg så ikke at det var et stort hull rett over toppen. Vi kjørte rett nedi det, forklarte Sebastien Loeb til journalistene ifølge Autosport.

Stephane Peterhansel jager sin 14. seier i Dakar-rallyet. Han har nå mer enn halvtimen ned til nummer to, som er Carlos Sainz (55). Det er med andre ord godt voksne karer som kjemper om seieren i sanden i Sør-Amerika.

I motorsykkelklassen er det atskillig mer spennende. Franske Adrien Van Beveren (Yamaha) er minuttet foran argentinske Kevin Benavides på Honda og 1.14 foran østerrikske Matthias Walkner (KTM).

Mens Dakar-rallyet nå går i Sør-Amerika, er det også et ørkenrally som går nå som heter African Race. Der kjører norske Pål Anders Ullevålseter.

PS: Tidligere Chelsea- og Zenit-trener André Villas-Boas deltar også i Dakar-rallyet, men måtte bryte onsdag på grunn av ryggtrøbbel.

Ris eller ros til våre nye artikler? Hjelp oss ved å svare på to superkjappe spørsmål. Gi tilbakemelding!Gi tilbakemelding!