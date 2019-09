Oliver og Petter Solberg fotografert i Polen lørdag. Foto: PSRX

Petter Solberg slo sønnen i finalen

Petter Solberg (44) klarer fortsatt – såvidt – å holde sønnen Oliver (17) bak seg på racerbanen.

De to møttes i en ren Solberg-finale i Gymkhana GRiD i Polen lørdag.

Petter Solberg har offisielt lagt opp, men deltar i noen få konkurranser i løpet av 2019 – og Gymkhana er en av de utvalgte.

Det så en stund ut til at Oliver skulle få revansj fra et tap mot faren tidligere i sommer, men så bestemte Petter Solberg – tre ganger verdensmester individuelt – seg for å vise hvem som er eldst.

– Dette løpet er viktig for meg. Jeg elsker å underholde fansen, sier mannen som i sin tid i rally-VM ble døpt «Mr. Hollywood».

– Når du får på deg hjelmen, så blir det alvor, og slik var det også denne gang. Virkelig alvor. Men det var fantastisk å kjøre mot Oliver. Det er noe helt spesielt å kjøre mot min egen sønn i finalen her.

Opprinnelig skulle Oliver Solberg ha kjørt med pappa gamle Citroën Xsara. Men så ble det i stedet en DS 3 Supercar mot faren VW Polo

– Her kan du ikke gjøre en eneste feil. Hver eneste sving må være perfekt, sa Petter Solberg etterpå.

Selv om Gymkhana ikke har så store perspektiver ut over å være et show for et stort antall tilskuere, er det ingen tvil om at Petter Solberg fortsatt kan kjøre fort. Sønnen Oliver har overbevist stort i to rally i sommer - blant annet ved å vinne klassen sin i et EM-rally (som gikk i Latvia, det eneste landet i Europa han har lov til å kjøre et EM-løp inntil han snart fyller 18 år).

– Pappa var for rask for meg. Jeg prøvde hardt. Men neste gang. Neste gang!

– Men dette er et kult løp. Jeg ser for meg min fremtid i rally - sporten som jeg har drømt om så lenge jeg kan huske. Men av og til er det superkult for meg å komme hit og ligge på håndbrekket.

Neste oppgave for Oliver Solberg er en runde i det amerikanske rallymesterskapet. Senere i høst skal både far og sønn kjøre VM-løpet i Wales - kanskje den aller siste gang vi får se Petter Solberg i rally-VM.

